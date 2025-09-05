Pilne! Nie żyje słynna dziennikarka! Katarzyna Stoparczyk zginęła w wypadku

Katarzyna Stoparczyk była legendarną dziennikarką Trójki, redaktorką, autorką książek i audycji. Tuż przed tragedią była na festiwalu w Stalowej Woli, a w sobotę 6 września 2025 roku miała uczestniczyć w Kongresie Kobiet w Katowicach.
Potrafiła rozmawiać z dziećmi
Katarzyna Stoparczyk zginęła w tragicznym wypadku na Podkarpaciu.
W swoich programach w niezwykły sposób potrafiła rozmawiać z dziećmi, a dorosłym przypominała o ich dziecięcej wrażliwości. W Radiu 357 miała grono przyjaciół, współpracowników i znajomych. Rodzinie i Bliskim Kasi składamy najszczersze wyrazy współczucia
- napisali pracownicy Radia 357 w poruszającym poście na Facebooku.
Jak podał TVN24, wypadek legendarnej dziennikarki wydarzył się w piątek 5 września 2025 roku tuż przed godziną 15 na drodze ekspresowej S19 w Jeżowem na Podkarpaciu. W wyniku zderzenia dwóch samochodów śmierć poniosły dwie osoby - kobieta i mężczyzna. Trzy kolejne osoby zostały ranne i zostały przetransportowane do szpitala.
Kariera Katarzyny Stoparczyk
W Trójce Katarzyna Stoparczyk prowadziła m.in. kultową audycję "Dzieci wiedzą lepiej". Polegało to na tym, że dziennikarka zadawała dzieciom poważne pytania, a one całkiem serio jej odpowiadały. Stoparczyk była też prowadzącą audycji "Myśliwiecka 3/5/7", "Klub Trójki" i "Zagadkowa Niedziela". W niedzielę 7 września była zaplanowana kolejna odsłona tej ostatniej audycji. Stoparczyk prowadziła również znany tytuł: "116 111" - to audycja, nawiązywała bezpośrednio do numeru telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.
W sobotę 6 września 2025 roku Katarzyna Stoparczyk miała wziąć udział Kongresie Kobiet w Katowicach. Miała tam uczestniczyć w spotkaniach na temat edukacji w kontekście sztucznej inteligencji i bezpieczeństwa dzieci. Stoparczyk miała zaplanowany wykład o problemach młodych ludzi w kryzysie.
Kim była Katarzyna Stoparczyk?
Z wykształcenia słynna radiowa dziennikarka była muzykiem instrumentalistą. Miała tez swoją powazną przygodę z telewizją. W TVP2 razem z Wojciechem Mannem współprowadziła program "Duże dzieci" (2005-2008). W czerwcu 2005 r. we współpracy z Henrykiem Sawką i Grupą MoCarta wydała audycję w wersji CD. Była też prowadzącą "Pytanie na śniadanie". To ona stworzyła serię Piegowate Koncerty - ta inicjatywa wprowadzała najmłodszych w świat muzyki poważnej.
Na razie nie podano żadnych informacji na temat pogrzebu legendarnej dziennikarki. Będziemy śledzić temat i przekażemy Wam na bieżąco. Rodzinie, bliskim, przyjaciołom i słucham Katarzyny Stoparczyk składamy glebokie wyrazy współczucia.