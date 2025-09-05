Dwie osoby nie żyją, kilka rannych! Makabryczny wypadek na S-19 w Jeżowem

W piątek, 5 września, na trasie S-19 w Jeżowem doszło do tragicznego wypadku.

Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne po zderzeniu dwóch samochodów osobowych.

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności zdarzenia, a droga w kierunku Rzeszowa jest zablokowana.

Chcesz wiedzieć więcej o przyczynach i przebiegu wypadku?

Jeżowe. Śmiertelny wypadek na S-19

Policja w Nisku pracuje pod nadzorem prokuratury na miejscu śmiertelnego wypadku w Jeżowem na trasie S-19. W piątek, 5 września, przed godz. 15 zginęły tam dwie osoby, a trzy inne zostały ranne i trafiły do szpitala. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że przed zjazdem na miejsce obsługi podróżnych zderzyły się dwa samochody osobowe marki Skoda.

- Na razie jest za wcześnie, by powiedzieć cokolwiek więcej, bo nadal wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia - powiedziała "Super Expressowi" podkomisarz Katarzyna Pracało, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Nisku.

Droga w kierunku Rzeszowa jest w miejscu wypadku zablokowana, a mundurowi kierują na objazdy.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.