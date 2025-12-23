Takiej szopki nie ma nigdzie indziej. To wyjątkowe miejsce

W małej podkarpackiej wsi Różanka (powiat strzyżowski, gmina Wiśniowa) co roku dzieje się coś, co w okresie świąt Bożego Narodzenia potrafi ściągnąć tłumy jak magnes. Na prywatnej posesji powstaje bowiem niezwykła ruchoma szopka bożonarodzeniowa – rozbudowywana od lat, pełna postaci naturalnych rozmiarów i mechanizmów, które ożywiają sceny jak w małym teatrze. Jej twórcą jest Stanisław Strzępek, mieszkaniec Różanki, który od 2015 roku konsekwentnie rozwija swoją świąteczną pasję.

Szopka, która jest jak żywy skansen

Nie jest to klasyczna stajenka z kilkoma figurami. Owszem, w centrum znajdują się najważniejsze elementy: Święta Rodzina i Trzej Królowie, ale na tym podobieństwa do tradycyjnych szopek często się kończą.

W Różance natomiast obok sceny narodzin Jezusa można zobaczyć także dawne sprzęty gospodarskie – takie, jakich używano na wsi przed laty. Co ważne, wiele z nich nie stoi dla ozdoby: twórca odnawia je i wprawia w ruch, dzięki czemu odwiedzający mogą podejrzeć, jak wyglądały codzienne prace sprzed dekad. Dodatkowo, co roku pojawiają się nowe elementy, ponieważ pan Stanisław dba o to, by instalacja wyglądała inaczej, zaskakiwała i zachwycała - tym razem na odwiedzających czeka młyn wodny.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Szopka w Różance [ZDJĘCIA]

Ruchoma szopka w Różance: jak trafić i kiedy ją oglądać?

Szopka znajduje się w Różance w powiecie strzyżowskim na Podkarpaciu. Chcąc dotrzeć na miejsce, w Mapach Google wystarczy wpisać hasło "Ruchoma szopka". Jeśli chodzi o terminy, szopka jest prezentowana sezonowo do 2 lutego. W tym roku podobnie jak w poprzednich latach pierwsze odwiedziny będą możliwe od 24.12 w godzinach wieczornych, a od 25.12 do 02.02.2026 r. goście będą mogli podziwiać dzieło w godzinach 9:00-20:00.