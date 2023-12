święta

Ta szopka co roku przyciąga tłumy! Niezwykłe widowisko w Różance. To trzeba zobaczyć

W Różance (pow. strzyżowski, Podkarpackie) znajduje się niezwykła ruchoma szopka. Co roku pan Stanisław Strzępek dodaje nowy element do całości. Podczas świątecznego czasu do podkarpackiej wioski przyjeżdżają tłumy, by podziwiać to ciekawe dzieło. Zobaczyć tu można postacie naturalnych rozmiarów, a oprócz typowych dla szopki postaci, podejrzeć można sprzęty gospodarskie, które kiedyś były wykorzystywane do pracy w gospodarstwie rolnym.