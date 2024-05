77-letnia aptekarka wyłudziła miliony z NFZ! Miała jedną metodę

77-letnia aptekarka ukradła miliony z NFZ! Miała jedną metodę. Zagrabiła 7,5 miliona złotych

Pracowała w aptece i nie wychodząc z niej, kradła miliony! Przed Sądem Okręgowym w Kielcach zapadł właśnie wyrok na Marię C. (77 l.), byłą już aptekarkę. Niepozorna kierowniczka apteki w Sandomierzu i punktu aptecznego na Podkarpaciu wyłudziła zawrotne kwoty z NFZ. Przez osiem lat zdołała ukraść aż 7,5 miliona złotych. Działała od 2010 do 2018 roku. Miała jedną metodę - w dokumentach kłamała, że sprzedawała pacjentom drogie leki refundowane, a tymczasem nigdy nie były one wydawane. "Ileż leków musiało zostać dopisanych do tych setek tysięcy recept, żeby taką kwotę przywłaszczyć i zdefraudować?" - mówił sędzia Kamil Czyżewski z Sądu Okręgowego w Kielcach, podkreślając, że "olbrzymia kwota, która została wyłudzona z NFZ, musiała mieć odzwierciedlenie w wysokości kary. Ta kara nie mogła być niższa, zwłaszcza że działalność ta była długotrwała".

Aptekarka została skazana na siedem lat więzienia i 100 tys. zł grzywny. Ma też zwrócić 7,5 mln zł, które ukradła

Maria C. została skazana na siedem lat więzienia i 100 tys. zł grzywny. Ma także naprawić szkodę na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia, a więc zwrócić przeszło 7,5 mln zł, które ukradła. Wyroki usłyszały też dwie inne osoby, które pomagały w złodziejskim procederze nieuczciwej farmaceutce. Paweł C. i Agnieszka C. zostali uznani za winnych prania pieniędzy wyłudzonych przez Marię C. Sąd Okręgowy skazał ich na kary po roku i 10 miesięcy więzienia oraz grzywny po 40 tys. zł.

