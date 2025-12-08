35-latek huknął w tira i zderzył się czołowo z busem! Śmiertelny wypadek na DK 78 pod Jędrzejowem [ZDJĘCIA]

35-latek zginął w wypadku, do którego doszło w poniedziałek, 8 grudnia, na drodze krajowej nr 78, ok. godz. 6.30. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji w Jędrzejowie, gdy mężczyzna przejeżdżał przez miejscowość Prząsław, zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu. Kierujący skodą uderzył najpierw w bok ciężarowego mercedesa, a następnie zderzył się czołowo z busem marki Man.

Prząsław. Śmiertelny wypadek na DK 78

Policja w Jędrzejowie wyjaśnia pod nadzorem tamtejszej prokuratury przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku na drodze krajowej nr 78 w Prząsławiu. Na razie wiadomo tylko, że do zderzenia doszło, po tym jak 35-latek kierujący osobową skodą zjechał nagle na przeciwny pas ruchu. To zapoczątkowało serię zdarzeń, bo mężczyzna uderzył najpierw w bok samochodu ciężarowego marki Mercedes z naczepą, a jakby tego było mało, zderzył się następnie czołowo z busem - 35-latek zginął na miejscu mimo prowadzonej reanimacji.

- Za kierownicą tira siedział 41-latek, a busa marki Man prowadził 43-latek - obaj mężczyźni byli trzeźwi i nic im się nie stało - przekazała w rozmowie z "Super Expressem" sierż. szt. Anita Radgowska z KPP w Jędrzejowie.

Droga krajowa nr 78 w miejscu wypadku nadal jest zablokowana.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.

