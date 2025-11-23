To najmniejsze miasto w Polsce. Swoje prawa odzyskało dopiero kilka lat temu!

Polskie miasta zachwycają różnorodnością, a obok dużych centrów, w których króluje pośpiech i nowoczesność, istnieją także niewielkie miejscowości oferujące ciszę, spokój i bliskość natury. To właśnie w tych najmniejszych miasteczkach często kryją się niezwykłe historie. Jedna z nich należy do miejscowości, która dziś uznawana jest za najmniejsze miasto w Polsce i dopiero niedawno odzyskała swój utracony status.

Od średniowiecznej lokacji do utraty praw miejskich

Opatowiec w woj. świętokrzyskim, bowiem to o nim mowa, może poszczycić się ponad siedmiowiekową tradycją miejską. Prawa miejskie uzyskał już w 1271 roku. Położenie przy ważnych szlakach handlowych oraz rozwój rzemiosła sprawiały, że przez długi czas pełnił lokalną funkcję administracyjną i gospodarczą. Kilkanaście lat później, w 1283 roku, tyniecki opat założył tu klasztor dominikanów, co dodatkowo umocniło znaczenie Opatowca w regionie.

W 1474 roku Opatowiec odegrał ważną rolę polityczną – to właśnie tu Kazimierz Jagiellończyk zebrał pospolite ruszenie i spotkał się z wysłannikiem perskiego władcy. Niedługo później, pod koniec XV wieku, król Jan Olbracht ufundował w miejscowości szpital, którego nazwę do dziś przypomina ulica Szpitalna. Po rozbiorach Opatowiec stał się miejscowością przygraniczną, a w 1869 roku, decyzją władz carskich, stracił prawa miejskie.

Opatowiec [ZDJĘCIA]

Ile mieszkańców ma Opatowiec?

Historia Opatowca jest już za nami, więc teraz przejdźmy do meritum - ile osób mieszka w miejscowości, która nosi miano najmniejszej w Polsce pod względem ludności? Okazuje się, że liczba mieszkańców Opatowca wynosi zaledwie 336. To niewielka społeczność, w której każdy zna każdego, a codzienne życie toczy się w rytmie zupełnie innym niż w zatłoczonych miastach.

Swój utracony status miasta Opatowiec odzyskał po 150 latach w 2019 roku i to właśnie od tamtej pory jest najmniejszym miastem w Polsce. Co ciekawe, największa wieś w Polsce, a dokładnie Józefosław na Mazowszu, liczy sobie niemal 15 tys. mieszkańców, więc nazwanie Opatowca miastem może wydawać się nieco dziwne, ale jednak tak zdecydowano.

Co ciekawego czeka turystów w Opatowcu?

Opatowiec, choć malutki, ma kilka ciekawych miejsc i atrakcji, które warto zobaczyć, szczególnie jeśli ktoś lubi historię, spokój i kontakt z naturą, a to niektóre z nich:

Kościół św. Jakuba

Rynek i układ urbanistyczny

Ulica Kościelna - dzwonnica

Grób Ofiar 29 lipca 1944 na cmentarzu w Opatowcu

Szlak Wisły i port rzeczny.