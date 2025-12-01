Dramat w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wypadek karetki pogotowia. Jest wielu rannych, w tym ratownicy medyczni

Dramat w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wypadek karetki pogotowia. Wielu rannych, w tym ratownicy medyczni

W poniedziałek po południu w Ostrowcu Świętokrzyskim doszło do zderzenia karetki pogotowia z samochodem osobowym. W wyniku wypadku ranne zostały cztery osoby, które zostały przewiezione do szpitala. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, na miejscu zdarzenia pracowała policja, która ustala przyczyny i okoliczności wypadku.

Auta zderzyły się na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Zagłoby. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 59-letni kierowca volvo uderzył w karetkę pogotowia, która przejeżdżała przez skrzyżowanie na sygnałach alarmowych.

„Ze wstępnych ustaleń wynika, że 59-letni mężczyzna kierujący osobowym volvo uderzył w karetkę pogotowia, która przejeżdżała przez skrzyżowanie na sygnałach. Na miejscu policjanci wykonali czynności procesowe, które mają na celu ustalenie dokładnych okoliczności tego zdarzenia” – powiedziała PAP kom. Ewelina Wrzesień z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Karetka pogotowia zderzyła się z volvo. Ranni trafili do szpitala

W wyniku zderzenia ranne zostały cztery osoby: 62-letnia pasażerka volvo oraz trzej ratownicy medyczni z karetki pogotowia. Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala z obrażeniami, które na szczęście nie zagrażają ich życiu.

