Dramat w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wypadek karetki pogotowia. Jest wielu rannych, w tym ratownicy medyczni

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-12-01 22:42

Dramat w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na tamtejszej drodze doszło do poważnego wypadku. Karetka pogotowia zderzyła się z samochodem osobowym! Aż cztery osoby trafiły do szpitala. Trwa ustalanie przyczyn i okoliczności tego zdarzenia. Na miejscu pracowały służby, a policja prowadzi dochodzenie.

Autor: Policja/ Materiały prasowe

Dramat w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wypadek karetki pogotowia. Wielu rannych, w tym ratownicy medyczni

W poniedziałek po południu w Ostrowcu Świętokrzyskim doszło do zderzenia karetki pogotowia z samochodem osobowym. W wyniku wypadku ranne zostały cztery osoby, które zostały przewiezione do szpitala. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, na miejscu zdarzenia pracowała policja, która ustala przyczyny i okoliczności wypadku.

Auta zderzyły się na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Zagłoby. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 59-letni kierowca volvo uderzył w karetkę pogotowia, która przejeżdżała przez skrzyżowanie na sygnałach alarmowych.

„Ze wstępnych ustaleń wynika, że 59-letni mężczyzna kierujący osobowym volvo uderzył w karetkę pogotowia, która przejeżdżała przez skrzyżowanie na sygnałach. Na miejscu policjanci wykonali czynności procesowe, które mają na celu ustalenie dokładnych okoliczności tego zdarzenia” – powiedziała PAP kom. Ewelina Wrzesień z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wypadek w Warszawie. Zderzenie radiowozu z audi

Karetka pogotowia zderzyła się z volvo. Ranni trafili do szpitala

W wyniku zderzenia ranne zostały cztery osoby: 62-letnia pasażerka volvo oraz trzej ratownicy medyczni z karetki pogotowia. Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala z obrażeniami, które na szczęście nie zagrażają ich życiu.

Łoniów. Śmiertelny wypadek na DK nr 9


W innym wypadku, który miał miejsce 10 listopada, zginął 68-latek. Tragedia miała miejsce w Łoniowie pod Sandomierzem na drodze krajowej nr 9, do którego doszło ok. godz. 16.30. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierujący hondą zjechała nagle na przeciwny pas ruchu, zderzając się z osobowym mercedesem, który prowadził 61-latek. W wypadku brały udział łącznie trzy osoby, z których wszystkie trafiły do szpitala.

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI