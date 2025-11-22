Dramat na drodze pod Jędrzejowem. Z auta wystawały nogi, miał opuszczoną głowę

Na trasie Błogoszów - Lipno w powiecie jędrzejowskim, w czwartek, 20 listopada 2025 roku, doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kierowca zasłabł za kierownicą, ale na szczęście na jego drodze pojawił się ksiądz Konrad Staniek, który nie zawahał się udzielić pomocy. Dzięki jego szybkiej reakcji i wezwaniu służb, życie 72-letniego mężczyzny zostało uratowane.

Sierżant sztabowy Anita Radgowska z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, relacjonuje, że zgłoszenie dotyczyło mężczyzny siedzącego w zaparkowanym aucie z nogami na zewnątrz i opuszczoną głową. Na szczęście, kiedy policjanci dotarli na miejsce, 72-latek był już pod opieką załogi pogotowia i został przewieziony do szpitala.

Diecezja Kielecka z uznaniem wypowiedza się o postawie ks. Konrada: - Kilka samochodów przejechało, ale nikt się nie zatrzymał, żeby udzielić pomocy. Przejeżdżający akurat tą trasą ks. Konrad Staniek, druh Ochotniczej Straży Pożarnej Błogoszów, zatrzymał się. Znalazł nieprzytomnego kierowcę w samochodzie, szybko powiadomił odpowiednie służby i dzięki temu ten człowiek został uratowany.

Przedstawiciele diecezji kieleckiej zaapelowali również o większą wrażliwość i szybką reakcję w podobnych sytuacjach: - Przerażające jest to, że nikt z przejeżdżających wcześniej nie zatrzymał się i nie wezwał. Zachowanie ks. Konrada, druha OSP jest godne pochwały. Chciałbym uwrażliwić ludzi na to, żeby reagowali w takich sytuacjach. Jak widzą coś niepokojącego na drodze, czy na ulicy, to ważne jest to, żeby od razu zareagować, udzielić pomocy, czy wezwać pomoc, bo mogą to być minuty decydujące o czyimś zdrowiu, czy nawet życiu.

Ksiądz Konrad Staniek pochodzi z parafii Oksa, urodził się w 1991 roku, a na prezbitera wyświęcony został w 2016 roku. Od 2025 roku posługuje w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie. Jego postawa jest przykładem godnym naśladowania i pokazuje, jak ważna jest szybka reakcja i chęć niesienia pomocy innym.