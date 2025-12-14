Zełenski przed rozmowami w Berlinie. Zapowiedział wizytę w Polsce, znamy termin

Prezydent Zełenski podkreśla konieczność kompromisów w planie pokojowym dla Ukrainy.

Ukraina nie zgodzi się na gwarancje bezpieczeństwa w zamian za rezygnację z członkostwa w NATO.

Kluczowe spotkania w Berlinie z partnerami z USA i Europy mają dotyczyć gwarancji bezpieczeństwa i odbudowy kraju.

Specjalny wysłannik USA, Steve Witkoff, spotka się z Zełenskim i europejskimi przywódcami w Berlinie.

Zełenski przed kolejnymi rozmowami pokojowymi z partnerami. Zapowiedział wizytę w Polsce

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski przed spotkaniem w Berlinie z partnerami USA i Europy zapowiedział, że w piątek 19 grudnia złoży wizytę w Polsce. Wiadomość przekazał przekazał w rozmowie z dziennikarzami, co później przekazała agencja Interfax-Ukraina.

- Jeśli chodzi o moją wizytę w Polsce, strona polska zaproponowała nam piątek. Myślę, że nie będziemy niczego odkładać. Dla nas bardzo ważne jest utrzymywanie relacji między nami a Polską - powiedział Zełenski.

Zełenski mówi o potrzebie kompromisów

Zełenski w rozmowie z dziennikarzami wyraził przekonanie, że osiągnięcie planu pokojowego w sprawie zakończenia wojny będzie wymagało ustępstw z obu stron. Słowa, cytowane m.in. przez agencję Reutera, padły w odpowiedzi na pytania dziennikarzy zadane za pośrednictwem komunikatora WhatsApp.

Zełenski podkreślił, że osiągnięcie planu pokojowego, który zadowoli wszystkich, jest niemożliwe. Zaznaczył jednak, że istnieją pewne granice kompromisów, na które Ukraina nie może się zgodzić. Jednym z kluczowych punktów jest kwestia gwarancji bezpieczeństwa.

Prezydent Ukrainy jasno stwierdził, że Ukraina nie zaakceptuje gwarancji bezpieczeństwa ze strony USA i Europy w zamian za rezygnację z aspiracji do członkostwa w NATO. Podkreślił, że gwarancje bezpieczeństwa muszą mieć charakter prawnie wiążący, aby były skuteczne i wiarygodne.

Zełenski poinformował, że Ukraina przedstawiła Waszyngtonowi swoje kontrpropozycje w sprawie planu pokojowego, ale jak dotąd nie otrzymała odpowiedzi.

Amerykański wysłannik w Berlinie

Według informacji amerykańskiego dziennika „Wall Street Journal”, specjalny wysłannik USA, Steve Witkoff, spotka się w Berlinie z prezydentem Ukrainy i przywódcami europejskimi.

W sobotę prezydent Zełenski zapowiedział serię kluczowych spotkań z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i państw europejskich, które odbędą się w Berlinie w niedzielę i poniedziałek. Rozmowy mają dotyczyć gwarancji bezpieczeństwa, odbudowy kraju oraz porozumienia politycznego, które zakończy wojnę.

SPOTKANIE TRUMP-PUTIN-ZEŁEŃSKI JUŻ W PRZYSZŁYM TYGODNIU? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.