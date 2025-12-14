Masowa strzelanina na plaży! Wyciekły przerażające nagrania. Są ofiary śmiertelne. "Jesteśmy wstrząśnięci"

Podczas obchodów Chanuki na słynnej Bondi Beach w Sydney doszło do masowej strzelaniny.

Świadkowie relacjonują przerażające sceny chaosu i ucieczki, a prezydent Izraela określił zdarzenie jako akt terroru.

W mediach społecznościowych krążą nagrania uciekających ludzi.

Aktualizacja: są ofiary śmiertelne. Na miejscu pracują pirotechnicy, którzy rozbrajają ładunek wybuchowy.

Strzelanina na plaży Bondi w Sydney. "Wszędzie krew"

Zdarzenia rozegrały się w niedzielę, kiedy to na Bondi Beach społeczność żydowska świętowała początek Chanuki. Według portalu dziennika „Sydney Morning Herald”, wiele osób zostało rannych w wyniku wielokrotnych wystrzałów. Świadkowie opowiadają o scenach, które na długo zapadną im w pamięć. Jeden z nich, w rozmowie z 9News, relacjonował, że początkowo odgłosy przypominały mu fajerwerki. „Po prostu usłyszeliśmy coś, co brzmiało jak fajerwerki. Plaża była całkowicie zatłoczona. A potem wystrzeliło wiele fajerwerków” - opowiadał mężczyzna. Dodał również, że nagle tysiące ludzi zaczęło uciekać w popłochu. Ludzie szukali schronienia, ukrywając się w toaletach i innych dostępnych miejscach. „Jesteśmy wstrząśnięci. I chyba wtedy, jak zobaczyliśmy tysiące ludzi uciekających z plaży, zrozumieliśmy, że to było coś więcej” - dodał świadek. Inny świadek cytowany przez „Sydney Morning Herald” powiedział: „Widziałem co najmniej 10 osób leżących na ziemi i wszędzie krew”.

W mediach społecznościowych szybko pojawiły się filmy, na których widać uciekających ludzi oraz dwóch napastników ubranych na czarno, oddających strzały. Policja potwierdziła, że na miejscu interweniowała po doniesieniach o strzelaninie, a portal stacji ABC Australia przekazał, że służby ratunkowe przetransportowały co najmniej 13 osób do lokalnych szpitali z różnymi obrażeniami. Jeden ze świadków zdarzenia rzucił się na napastnika z bronią w próbie powstrzymania masakry.

Bondi beach pic.twitter.com/pQBo5EbCiw— Australian Jewish Association (@AustralianJA) December 14, 2025

Prezydent Izraela o strzelaninie w Sydney: „Atak terrorystyczny na australijskich Żydów”

Prezydent Izraela Icchak Hercog stanowczo zareagował na incydent, określając go jako atak terrorystyczny na australijskich Żydów, którzy zgromadzili się, aby zapalić chanukową świecę na plaży.

Na nagraniach w serwisie X widać panikę na plaży Bondi, ludzie w popłochu uciekali w momencie, gdy rozległy się strzały i syreny policyjne. Na innym nagraniu widać dwóch mężczyzn obezwładnianych przez umundurowanych policjantów.

Rzecznik premiera Australii Anthony'ego Albanese'a wydał oświadczenie: „Jesteśmy świadomi trwającego incydentu w rejonie Bondi. Wzywamy osoby przebywające w pobliżu do śledzenia informacji przekazywanych przez policję”.

Służby ratunkowe w akcji na plaży Bondi. Dwie osoby zatrzymane

Pogotowie ratunkowe stanu Nowa Południowa Walia poinformowało, że na miejsce zdarzenia na plaży Bondi wysłano ponad 25 zastępów służb, w tym zespoły medyczne, karetki pogotowia, helikoptery i jednostki specjalne. "Dwie osoby zatrzymano w niedzielę w związku ze strzelaniną na plaży Bondi w Sydney w Australii" - przekazała agencja Reutera. Aktualizacja: "Dziesięć osób zginęło w wyniku strzelaniny" – informuje 9News. "Uważa się, że co najmniej jeden ze sprawców jest wśród zabitych. Kolejnych 16 osób zostało rannych. Policja przekazała, że miejsce zdarzenia nadal jest aktywną sceną i zaapelowała do ludzi, aby trzymali się z dala od tego obszaru" - przekazuje australijska stacja telewizyjna.

Policja poinformowała, że w rejonie zdarzenia istnieje ryzyko eksplozji. Na miejscu pracują pirotechnicy, którzy próbują unieszkodliwić improwizowany ładunek wybuchowy.

Źródło: PAP, X, SE, 9news, Sydney Morning Herald

MASS SHOOTING AT BONDI BEACHMULTIPLE GUNMEN THIS IS HAPPENING LIVE pic.twitter.com/IuF5hKI3L9— Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) December 14, 2025

you can hear the many gunshots - people fleeing bondi beach https://t.co/BuACnE89aN pic.twitter.com/VXe0fyYey5— Sina (@SinaHartung) December 14, 2025