Krwawa strzelanina na urodzinach dziecka! "Cztery ofiary i wielu rannych"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-11-30 7:51

Cztery osoby zabite, dziesięć rannych - to bilans strzelaniny, do której doszło podczas przyjęcia urodzinowego dziecka w Stanach Zjednoczonych. Do masakry doszło w Stockton w Kalifornii, sprawca uciekł z miejsca zdarzenia - informuje KCRA. Wiadomo, że wśród poszkodowanych są dzieci. Nie wiadomo jeszcze, jaki był motyw zbrodni i kim są ludzie, którzy brali udział w imprezie.

police

i

Autor: Pixabay.com

Strzelanina podczas urodzin dziecka w Kalifornii. Cztery osoby zginęły, w tym dzieci, 10 rannych

Tragiczne doniesienia ze Stanów Zjednoczonych! W mieście Stockton w stanie Kalifornia doszło do krwawej strzelaniny w trakcie... kinderbalu. Jak wynika z doniesień amerykańskich mediów, w tym KCRA, sprawca otworzył ogień do uczestników przyjęcia urodzinowego dziecka zorganizowanego w sali bankietowej. Miało to miejsce tuż przed godziną 18. czasu miejscowego przy Lucile Avenue 1900. Niestety, zginęły cztery osoby, w tym dzieci, a dziesięcioro innych uczestników imprezy zostało rannych i trafiło do szpitali. Sprawca jest nadal na wolności.  "Wstępne informacje sugerują, że może to być celowy atak Naszym priorytetem jest zidentyfikowanie podejrzanego" - powiedziała amerykańskim dziennikarzom Heather Brent, rzeczniczka Biura Szeryfa Hrabstwa San Joaquin. „Taka tragedia jest niewyobrażalna i absolutnie rozdziera nam serca fakt, że ​​ktoś stracił życie, w tym dzieci” – dodał prokurator okręgowy hrabstwa San Joaquin, Ron Freitas.

Nie wiadomo jeszcze, kim są sprawca i ofiary, Władze zapewniają, że śledztwo trwa

"Biuro ds. Ratownictwa Gubernatora monitoruje rozwój sytuacji i koordynuje działania z lokalnymi organami ścigania" - brzmi z kolei komunikat gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma. Nadal nie wiadomo, co było motywem strzelaniny i kim są ludzie, którzy uczestniczyli w przyjęciu w Stockton. Mnożą się tylko komunikaty lokalnych władz. „Dziś wieczorem moje jest mi ciężko na sercu w sposób, który trudno opisać słowami. Jako wiceburmistrz Stockton – i jako osoba, która dorastała w tej społeczności – jestem zdruzgotany i wściekły, dowiadując się o masowej strzelaninie na urodzinach dziecka. Przemoc dotknęła także moje życie, gdy byłem młody, i widok naszych dzieci, rodziców i sąsiadów, którzy przez to przechodzą, głęboko mną wstrząsa. Stockton to mój dom. To nasze rodziny. To nasza społeczność" - powiedział w emocjonalnym przemówieniu wiceburmistrz Stockton Jason Lee. Czekamy na dalsze doniesienia. 

Super Express Google News
Sonda
Czy kiedykolwiek ktoś mierzył do Ciebie z broni?
Strzelanina w szkole w Austrii. Jest wiele ofiar śmiertelnych
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STRZELANINA W USA
KALIFORNIA