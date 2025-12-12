Piotr Hofmański na celowniku Kremla. Polak skazany przez sąd w Rosji

Niezależny portal Mediazona, powołując się na komunikat generalnej rosyjskiej prokuratury, ujawnił szokujące szczegóły wyroku. Sędziowie i prokuratorzy MTK zostali uznani za winnych „bezprawnego ścigania i zatrzymania”, a także „spiskowania w celu ataku na osoby objęte ochroną międzynarodową”. Rosyjski sąd wydał wyroki od 3,5 do 15 lat pozbawienia wolności, co jest jawnym pogwałceniem wszelkich norm prawnych. Najwyższą karę, bo aż 15 lat, wymierzono prokuratorowi Karimowi Khanowi, co podkreśla skalę rosyjskiej oburzenia na działania MTK. Władze w Moskwie nie zamierzają tolerować żadnych działań, które podważają ich politykę i wizerunek na arenie międzynarodowej, a zaoczne skazanie sędziów MTK jest tego dobitnym przykładem.

Wśród osób, które znalazły się na czarnej liście Kremla, jest profesor Piotr Hofmański, wybitny polski prawnik, który w latach 2021–2024 pełnił funkcję prezesa Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. To właśnie pod jego kierownictwem MTK podjęło historyczną decyzję w marcu 2023 roku, wydając nakaz aresztowania Władimira Putina oraz rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka, Marii Lwowej-Biełowej. Zarzuty były poważne: bezprawne deportacje tysięcy dzieci z okupowanych terytoriów Ukrainy do Rosji. Ta decyzja spotkała się z reakcją Moskwy, która w odpowiedzi wpisała profesora Hofmańskiego na listę osób poszukiwanych. Rosyjska prokuratura, w swoim komunikacie, nie sprecyzowała, na jaką dokładnie karę skazano polskiego sędziego.

Rosyjski prokurator w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że w lutym i marcu 2022 roku prokurator Khan „nielegalnie ścigał obywateli Rosji”, a prezydium MTK „zleciło świadomie wydanie nielegalnych nakazów aresztowania”. MTK otworzyło śledztwo w sprawie zbrodni wojennych na Ukrainie już w marcu 2022 roku, niespełna miesiąc po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji.

Putinowi grozi aresztowanie

Warto zaznaczyć, że nakazy aresztowania wydane przez MTK pozostają w mocy, a Władimir Putin i Maria Lwowa-Biełowa nadal są poszukiwani przez 124 państwa członkowskie Trybunału. Oznacza to, że każdy ich wyjazd poza granice Rosji wiąże się z ryzykiem zatrzymania i przekazania do Hagi.

