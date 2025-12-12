Księżna spotykała się z Epsteinem! "Zapraszał na wyspę"

Szwedzka księżna Zofia spotykała się z Jeffreyem Epsteinem jako młoda aspirująca modelka w USA

O aferach w rodzinach królewskich zazwyczaj mówi się w kontekście Wielkiej Brytanii, ale tym razem padło na Szwecję. Bohaterką skandalu obyczajowego została księżna Zofia, od 10 lat żona Karola Filipa Bernadotte, czwartego w kolejce do tronu, matka trójki dzieci. Nie jest to dla niej pierwszyzna, ale tym razem sprawa jest wyjątkowo nieprzyjemna. Jak ujawnia Dagens Nyheter, 41-letnia dziś Zofia przed laty, jako młoda, aspirująca modelka obracała się w kręgach zbliżonych do Jeffreya Epsteina, amerykańskiego miliardera i przestępcy seksualnego z wyrokiem, który zmarł w 2019 roku w nowojorskim areszcie czekając na kolejny proces - podobno w wyniku samobójstwa, w które niektórzy powątpiewają. Tego samego, który pociągnął na dno księcia Andrzeja, dziś byłego już księcia, pakującego właśnie walizki z powodu wyrzucenia z królewskich komnat.

"To ta dziewczyna, o której wspominałam przed wyjazdem – pomyślałam, że możesz chcieć ją poznać"

Jak ujawnił dziennik Dagens Nyheter, księżniczka Sofia, żona księcia Carla Filipa, kilkukrotnie spotykała się z Jeffreyem Epsteinem. Z ujawnionej korespondencji mailowej wynika, że Sofia Hellqvist (obecnie księżniczka Sofia) poznała szemranego miliardera w 2005 roku, na długo przed wejściem do szwedzkiej rodziny królewskiej. Wówczas była początkującą aktorką, modelką reklamującą bieliznę i uczestniczką reality show "Hotel Paradise". Kontakt został nawiązany za pośrednictwem Barbry Ehnbom – szwedzkiej bizneswoman, która pełniła rolę mentorki młodej Sofii. W grudniu 2005 roku Ehnbom miała napisać do Epsteina: „To Sofia, aspirująca aktorka, która właśnie przyjechała do Nowego Jorku. To ta dziewczyna, o której wspominałam przed wyjazdem – pomyślałam, że możesz chcieć ją poznać”. W kolejnym zdaniu sugerowała spotkanie jeszcze przed wyjazdem miliardera na urlop.

Epstein zapraszał przyszłą księżną na Karaiby. Rodzina królewska zapewnia, że Zofia odrzuciła zaproszenie

Epstein odpisał, że jest na Karaibach i zaproponował, by Sofia przyleciała do niego na kilka dni. Wprost zaoferował wysłanie biletu lotniczego. Chodziło o Little Saint James, prywatną wyspę Epsteina, która później stała się symbolem jednej z największych afer seksualnych XXI wieku. Według oficjalnego stanowiska szwedzkiego dworu królewskiego, Sofia odrzuciła zaproszenie na wyspę. Jednocześnie pałac potwierdził, że doszło do kilku spotkań z Epsteinem „około 2005 roku”. Podkreślono przy tym, że księżniczka nie utrzymywała z nim żadnych kontaktów od blisko 20 lat. Rodzina królewska nie ujawniła jednak, gdzie i w jakich okolicznościach dochodziło do tych spotkań. To istotne, bo już trzy lata później Epstein został skazany za nakłanianie nieletniej do prostytucji. Przeszłość księżniczki Sofii od dawna budziła kontrowersje. W 2005 roku wystąpiła w popularnym reality show, wcześniej pozowała topless do magazynu dla mężczyzn, trzymając węża boa. Prowadziła też bloga, na którym opisywała wystawne imprezy i kontakty z celebrytami. Po przeprowadzce do Nowego Jorku próbowała sił w aktorstwie i modelingu – właśnie wtedy jej drogi przecięły się z Epsteinem.

Princess Sofia of Sweden met Jeffrey Epstein ‘on a few occasions’, the royal palace confirmshttps://t.co/pA66E6lMVA pic.twitter.com/t2vIV6hHCf— Tatler (@Tatlermagazine) December 11, 2025

