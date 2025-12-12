Król Karol III wygłosi oświadczenie. Chodzi o chorobę

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-12-12 13:20

Już dziś, 12 grudnia o godzinie 21. naszego czasu król Karol III ma wygłosić ważne orędzie do narodu. Według medialnych doniesień ma to być przemówienie, w którym monarcha poruszy temat własnego stanu zdrowia. Plotki mówią o tym, że stan ten nie jest najlepszy, ale król mimo nowotworowej diagnozy, którą usłyszał niemal dwa lata temu, ani na chwilę nie przerwał pracy.

Co je król Karol III podczas leczenia nowotworu? Zaskakujące słowa monarchy

i

Autor: LUDOVIC MARIN, POOL VIA AP Co je król Karol III podczas leczenia nowotworu? Zaskakujące słowa monarchy

Król Karol III dziś wieczorem ma wygłosić ważne oświadczenie dotyczące swojego stanu zdrowia

W lutym 2024 roku Pałac Buckingham oficjalnie poinformował, że król Karol III walczy z rakiem. "Jego Królewska Mość był leczony z powodu łagodnego powiększenia prostaty. To właśnie podczas tej interwencji odnotowano osobną kwestię budzącą niepokój, a następnie zdiagnozowano ją jako formę raka. Ten drugi stan zostanie teraz poddany odpowiedniemu leczeniu" - przekazali wtedy przedstawiciele brytyjskiej rodziny królewskiej. Od tamtej pory król - w przeciwieństwie do księżnej Kate, która w zbliżonym czasie tez otrzymała nowotworową diagnozę - nie zniknął ani razu z życia publicznego na dłuższy czas. Wykonuje normalnie swoje obowiązki. Pałac Buckingham oficjalnie nie wydaje żadnych alarmujących komunikatów na temat monarchy. Czy teraz będzie inaczej? Media na Wyspach Brytyjskich podały, że już dziś o godzinie 21. naszego czasu król Karol III wygłosi w telewizji ważne przemówienie, będące częścią rządowej kampanii promującej zapobieganie rakowi. Ma ono dotyczyć m.in. stanu zdrowia zmagającego się z nowotworem monarchy.

Nieoficjalne pogłoski o stanie zdrowia Karola są niepokojące. Mówiono nawet, że to mogą być jego ostatnie święta

Oficjalnie leczenie króla trwa i nikt nie wydaje alarmujących komunikatów. Medialne plotki głosiły ostatnio, że stan zdrowia Karola wcale nie jest dobry. Oby jego przemówienie zaprzeczyło tym pogłoskom! "Jego stan zdrowia znacznie się pogorszył w ostatnich miesiącach. Wie, że nadchodzi koniec" - pisał nawet wiosną Radar Online, powołując się na anonimowych informatorów. Niepokojące pogłoski opublikował też niedawno "US Weekly". Jak zdradził dziennikarzom tajemniczy donosiciel, stan zdrowia monarchy nie napawa optymizmem. Król i jego rodzina chcą cieszyć się każdą świąteczną, wspólnie spędzoną chwilą, bo te święta mogą być dla niego... ostatnie. „Karol stawia obowiązki na pierwszym miejscu, ale jest też człowiekiem rodzinnym, który wie, że jego czas jest cenny. Chce wyjątkowych ostatnich świąt, na wypadek gdyby miały być jego ostatnimi” - powiedział informator. Monarcha planuje wziąć udział w dorocznym przejściu członków rodziny królewskiej do kościoła św. Marii Magdaleny w bożonarodzeniowy poranek i nagrać tradycyjne świąteczne przemówienie, które zostanie wyemitowane w tym samym dniu po południu. 

Super Express Google News
Sonda
Czy lubisz nowinki z rodziny królewskiej?
QUIZ. NAJNOWSZY quiz o brytyjskiej rodzinie królewskiej! Ile wiesz o Elżbiecie II, Meghan czy Kate?
Pytanie 1 z 10
Ile diamentów znajduje się w koronie, która leżała na trumnie królowej?
Koronacja króla Karola III. Historyczne wydarzenie z protestami w tle
Podcast Architektoniczny
Umysł, ciało, natura i architektura
Podcast Architektoniczny
Mediateka.pl
Sponsor podcastu:
Knauf
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Król Karol III
RODZINA KRÓLEWSKA