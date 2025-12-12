Król Karol III wygłosi oświadczenie. Chodzi o chorobę

Król Karol III dziś wieczorem ma wygłosić ważne oświadczenie dotyczące swojego stanu zdrowia

W lutym 2024 roku Pałac Buckingham oficjalnie poinformował, że król Karol III walczy z rakiem. "Jego Królewska Mość był leczony z powodu łagodnego powiększenia prostaty. To właśnie podczas tej interwencji odnotowano osobną kwestię budzącą niepokój, a następnie zdiagnozowano ją jako formę raka. Ten drugi stan zostanie teraz poddany odpowiedniemu leczeniu" - przekazali wtedy przedstawiciele brytyjskiej rodziny królewskiej. Od tamtej pory król - w przeciwieństwie do księżnej Kate, która w zbliżonym czasie tez otrzymała nowotworową diagnozę - nie zniknął ani razu z życia publicznego na dłuższy czas. Wykonuje normalnie swoje obowiązki. Pałac Buckingham oficjalnie nie wydaje żadnych alarmujących komunikatów na temat monarchy. Czy teraz będzie inaczej? Media na Wyspach Brytyjskich podały, że już dziś o godzinie 21. naszego czasu król Karol III wygłosi w telewizji ważne przemówienie, będące częścią rządowej kampanii promującej zapobieganie rakowi. Ma ono dotyczyć m.in. stanu zdrowia zmagającego się z nowotworem monarchy.

Nieoficjalne pogłoski o stanie zdrowia Karola są niepokojące. Mówiono nawet, że to mogą być jego ostatnie święta

Oficjalnie leczenie króla trwa i nikt nie wydaje alarmujących komunikatów. Medialne plotki głosiły ostatnio, że stan zdrowia Karola wcale nie jest dobry. Oby jego przemówienie zaprzeczyło tym pogłoskom! "Jego stan zdrowia znacznie się pogorszył w ostatnich miesiącach. Wie, że nadchodzi koniec" - pisał nawet wiosną Radar Online, powołując się na anonimowych informatorów. Niepokojące pogłoski opublikował też niedawno "US Weekly". Jak zdradził dziennikarzom tajemniczy donosiciel, stan zdrowia monarchy nie napawa optymizmem. Król i jego rodzina chcą cieszyć się każdą świąteczną, wspólnie spędzoną chwilą, bo te święta mogą być dla niego... ostatnie. „Karol stawia obowiązki na pierwszym miejscu, ale jest też człowiekiem rodzinnym, który wie, że jego czas jest cenny. Chce wyjątkowych ostatnich świąt, na wypadek gdyby miały być jego ostatnimi” - powiedział informator. Monarcha planuje wziąć udział w dorocznym przejściu członków rodziny królewskiej do kościoła św. Marii Magdaleny w bożonarodzeniowy poranek i nagrać tradycyjne świąteczne przemówienie, które zostanie wyemitowane w tym samym dniu po południu.

King Charles will update the nation tonight at 8pm, to talk about his cancer journey as part of Stand Up To Cancer. #theking #royal pic.twitter.com/FuNNTWxNOn— The Royal Butler (@TheRoyalButler) December 12, 2025

Koronacja króla Karola III. Historyczne wydarzenie z protestami w tle