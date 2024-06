"To nie była księżna Kate, to hologram!" Plotki nadal szaleją

Szalone plotki o księżnej Kate wcale nie ustały. Pokazała się podczas parady Trooping the Colour, ale niektórzy twierdzą, że to był tylko... hologram

Księżna Kate przez pół roku nie pokazywała się publicznie. W marcu ogłosiła w oświadczeniu wideo, że zdiagnozowano u niej raka. I zniknęła. Plotki szalały! Internauci spekulowali m.in., że Kate rozstała się z Williamem, że nie żyje, jest w śpiączce, siedzi w bunkrze przeciwatomowym, wyjechała do USA... A ona zaskoczyła wszystkich! Księżna Kate pokazała się publicznie 15 czerwca i to razem z całą trójką dzieci. Podczas widowiskowej królewskiej parady Trooping the Colour wyglądała olśniewająco. Ale nawet to nie zakończyło coraz bardziej kosmicznych spekulacji na temat żony księcia Williama! Niektórzy zwolennicy teorii spiskowych utrzymują, że to nie była prawdziwa Kate, tylko jej... hologram. Choć trudno w to uwierzyć, takie teorie także krążą po sieci. "Dowodem" ma być rzekomo fakt, iż jedynym źródłem nowych zdjęć Kate jest sama rodzina królewska. Ale przecież tak naprawdę zdjęcia zrobiła agencja Associated Press. Jak głosi teoria, na balkonie pojawił się sobowtór Kate, a oficjalne zdjęcia wyedytowano. Cóż, kiedy Kate nie pojawiała się przez pół roku, spekulacje i niepokój wydawały się dość usprawiedliwione. Ale po Trooping the Colour trudno w racjonalny sposób kwestionować to, że Kate żyje.

Plotki o księżnej Kate były naprawdę szalone. Potem okazało się, że ma raka

Po tym, jak 17 stycznia rodzina królewska ogłosiła, że żona księcia Williama przeszła "operację brzucha", o Kate słuch zaginął. Początkowo mówiono, że wróci do pracy na Wielkanoc. Potem na oficjalnym profilu rodziny królewskiej pojawiło się dziwne, przerobione w programie graficznym zdjęcie Kate z dziećmi, a gdy wielkie agencje zaczęły je wycofywać, teorie spiskowe narosły. Ludzie wymyślali najprzeróżniejsze rzeczy na temat tego, gdzie jest Kate, mówiono nawet o zdradzie księcia Williama, rozwodzie, zamknięciu Kate w bunkrze przeciwatomowym czy o śpiączce. W końcu księżna przerwała milczenie i 22 marca opublikowała oświadczenie wideo, w którym ujawniła swoją diagnozę nowotworową. Zobaczyliśmy ją publicznie dopiero 15 czerwca podczas Trooping the Colour.

