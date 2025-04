Ujawnił prawdę o sztucznej inteligencji i zginął. Tajemnicza śmierć 26-latka

Pogrzeby dzieci po rosyjskim ataku. "Co zrobił wam mój synek?"

Szykują uczniów na wojnę. To wtedy Putin zaatakuje kraje NATO? Pada konkretna data!

Szokujące nowe ekspertyzy po tajemniczej śmierci Suchira Balaji. Ujawnił niewygodne fakty związane z AI, zginął zagadkową śmiercią

Tajemnicza śmierć byłego pracownika korporacji zajmującej się sztuczną inteligencją! Suchir Balaji (+26 l.) z USA od najmłodszych lat wykazywał wybitne zdolności informatyczne. W młodym wieku dostawał propozycje bardzo dobrze płatnych zajęć. Związał się z OpenAI i rozwijał ChatGPT. Już w 2022 roku stwierdził, że wiele spraw związanych z rozwojem sztucznej inteligencji zaczyna go niepokoić. Ostatecznie w sierpniu zeszłego roku zdecydował się po odejściu z pracy udzielić wywiadu dla "New York Timesa". Ujawnił wtedy, że jego zdaniem AI narusza wiele amerykańskich praw autorskich oraz przepisów dotyczących danych drażliwych, podkreślił też brak przejrzystości w zakresie źródeł, z których pochodzą odpowiedzi udzielane użytkownikom przez AI, czerpiącego wiedzę także z miejsc, gdzie mogły znaleźć się informacje stronnicze czy zbyt poufne oraz takie, na rozpowszechnianie których w konkretnej formie ktoś mógł nie wyrazić zgody.

Sprawę oficjalnie uznano za odebranie sobie życia. Ale rodzice mężczyzny drążyli temat

Po trzech miesiącach, w listopadzie 2024 roku Suchir Balaji został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu w San Francisco w dzielnicy Mint Hill. Miał poważną ranę głowy, obok niego leżał pistolet, który legalnie nabył w styczniu 2024 roku. Sprawę oficjalnie uznano za oczywiste odebranie sobie życia. Ale rodzice mężczyzny, Poornima Ramarao i Balaji Ramamurthy nie uwierzyli w to. Byli pewni, że sprawa jest podejrzana, bo syn nie wykazywał żadnych skłonności depresyjnych i miał plany na przyszłość, umawiał się m.in. na rozmowy kwalifikacyjne i dostawał bardzo intratne propozycje. Jak pisze "Daily Mail", zlecili niezależne ekspertyzy dwóm lekarzom radiologom. Medycy nie wiedzieli, czyje prześwietlenie czaszki oglądają. Orzekli, że pacjenta trafiły dwie kule, a na jego ciele znaleźli obrażenia, o których oficjalna autopsja milczy.

Matka i ojciec Suchira Balaji uważają, że "to była napaść". GHB w organizmie 26-latka

"Druga kula prawdopodobnie weszła przez usta, nie widać wyraźnej rany wlotowej, ale utkwiła w tylnej części gardła u podstawy czaszki/stożka" - napisał w raporcie dr Daniel Cousin z Radsurity w Weston na Florydzie. Jak podkreśla matka 26-latka, ekspertyza ujawniła obrażenia języka, które nie mogły powstać przy strzale w czoło. Do tego Balaji miał złamaną kość policzkową i uraz z boku głowy oraz ranę na kolanie. Zastrzelił się dwa razy i jeszcze pobił? To nie wszystko. Rodzice komputerowca zlecili też badania toksykologiczne, które ujawniły, że w chwili śmierci w organizmie 26-latka były alkohol i ślady tak zwanej pigułki gwałtu. Matka i ojciec Suchira Balaji nie mają wątpliwości - "to była napaść". Zapowiadają ujawnienie większej ilości materiałów.

Sonda Czy uważasz, ze sztuczna inteligencja zagraża ludzkości? Tak Nie Trudno powiedzieć

Big tech whistleblower Suchir Balaji 'was shot twice' in the head in 'suicide' as parents make bombshell claims https://t.co/5xOVa2C4Wq— Daily Mail Online (@MailOnline) April 6, 2025

OpenAI whistleblower Suchir Balaji, who accused the company of breaking copyright law, found dead in apparent suicide pic.twitter.com/VRsCAZwnZN— BNO News (@BNONews) December 14, 2024

QUIZ na prima aprilis! Prawda czy żart? Zobacz, czy zgadniesz! Pytanie 1 z 10 Albert Einstein miał brata bliźniaka, który ożenił się z Polką Prawda Fałsz Następne pytanie