Ciała rodziców w domu, obok nich żywe małe dzieci! Wiadomo, kto mógł zabić parę!

W Columbus, Ohio, znaleziono martwe małżeństwo Tepe, a obok nich ich płaczące dzieci.

Przyczyną śmierci były rany postrzałowe, a śledztwo wskazało na zakapturzonego mężczyznę.

Aresztowano byłego męża kobiety, znanego chirurga, Michaela Davida McKee, podejrzanego o podwójne zabójstwo.

Jakie dowody połączyły McKee ze zbrodnią i co ujawnia to tragiczne odkrycie o ludzkich relacjach?

Pod koniec 2025 roku w jednym z domów w Columbus w stanie Ohio znaleziono zwłoki małżeństwa - 37-letniego cenionego stomatologa, Spencera Tepe, i jego 39-letniej żony Monique. O tym, że coś jest nie tak służby zawiadomili koledzy z pracy mężczyzny i znajomi rodziny. Tych pierwszych zaniepokoił fakt, że mężczyzna nie stawił się w gabinecie, co nigdy przedtem się nie zdarzyło. Znajomi pary pojechali na miejsce. Sprzed domu zadzwonili po służby. "Słyszymy krzyk i płacz dzieci, ale nie możemy tam wejść" - mówili dyspozytorowi.

Martwi rodzice, obok żywe małe dzieci

Magazyn "People" podawał, że gdy policjanci wkroczyli do środka, znaleźli tam martwe małżeństwo, a przy nich przerażone, płaczące, ale całe i zdrowe maluchy w wieku roku i czterech lat. "Biuro koronera Nathaniela R. Overmire'a w Centrum Nauk Kryminalistycznych Hrabstwa Franklin poinformowało, że prawdopodobną przyczyną śmierci pary były rany postrzałowe" - podawała policja. Zwłoki odnaleziono 30 grudnia, a do zabójstwa według śledczych miało dojść nocą, między godz. 2 a 5. Z nagrań z monitoringu wynikało, że w tych godzinach w pobliżu domu był widziany zakapturzony mężczyzna. Teraz pojawiły się nowe, przerażające informacje na temat domniemanego sprawcy masakry.

Parę zabił były mąż kobiety?

W związku ze śledztwem aresztowano znanego w Illinois i w Kalifornii chirurga naczyniowego, 39-letniego Michaela Davida McKee, którego dekadę temu żoną była zabita kobieta. Ona i McKee pobrali się w 2015 roku i rozwiedli dwa lata później. Nie mieli dzieci. Jak podaje CNN, nie znaleziono informacji, aby w jakimkolwiek ze stanów, w których mężczyzna praktykował medycynę, był kiedykolwiek karany. Jego rozwód z Monique był szybki i bezkonfliktowy.

Skąd podejrzenie, że może być odpowiedzialny za brutalny mord? "Według stacji WBNS, filii CNN, nagranie łączy McKee z pojazdem, który, jak twierdzą detektywi, przyjechał krótko przed strzelaniną i odjechał stamtąd chwilę później. Policja później odnalazła pojazd w Rockford w stanie Illinois, gdzie funkcjonariusze potwierdzili, że zarejestrowanym właścicielem był McKee. Według policji z Columbus, McKee został zatrzymany bez incydentów w minioną sobotę. Przebywa w areszcie.