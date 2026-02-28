USA i Izrael atakują Iran. Teheran zaatakował amerykańską bazę [RELACJA NA ŻYWO]

USA i Izrael rozpoczęły ataki na Iran

Donald Trump potwierdził „dużą operację bojową”

Izrael wprowadził stan wyjątkowy

Eksplozje w Teheranie i innych miastach

Uderzenia w okolice pałacu prezydenckiego

Iran zapowiada „miażdżący” odwet

Izrael wykrył irańskie pociski balistyczne

Wojna USA - IRAN. Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę 28.02.2026 ataki na Iran. Prezydent USA Donald Trump potwierdził rozpoczęcie „dużej operacji bojowej” i zapowiedział, że Teheran nie zdobędzie broni atomowej, wzywając jednocześnie Irańczyków do przejęcia władzy w kraju. Izraelski minister obrony Israel Kac określił działania jako wyprzedzające. W Izraelu wprowadzono stan wyjątkowy, a według nieoficjalnych informacji operacja była przygotowywana od miesięcy.

W Teheranie doszło do kilkunastu eksplozji – w centrum, na północy i wschodzie miasta. Rakiety miały uderzyć m.in. w okolice pałacu prezydenckiego oraz w pobliżu biur najwyższego przywódcy Iranu. Irańskie władze zapowiadają „miażdżący” odwet, a izraelska armia poinformowała o wykryciu pocisków balistycznych wystrzelonych w kierunku Izraela. Zamknięto przestrzeń powietrzną nad Iranem, w kraju zerwana została łączność komórkowa, a szpitale postawiono w stan alertu. Reza Pahlavi, najstarszy syn osatniego szacha Iranu, zaapelował do swoich rodaków: "W tych krytycznych godzinach i dniach, bardziej niż kiedykolwiek, musimy skupić się na naszym ostatecznym celu: odzyskaniu Iranu". Sytuacja rozwija się dynamicznie.

W tej relacji na żywo przedstawiamy najnowsze informacje, oficjalne komunikaty oraz reakcje międzynarodowe.

