USA i Izrael atakują Iran. Teheran zaatakował amerykańską bazę [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna USA - IRAN. Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę 28.02.2026 ataki na Iran. Prezydent USA Donald Trump potwierdził rozpoczęcie „dużej operacji bojowej” i zapowiedział, że Teheran nie zdobędzie broni atomowej, wzywając jednocześnie Irańczyków do przejęcia władzy w kraju. Izraelski minister obrony Israel Kac określił działania jako wyprzedzające. W Izraelu wprowadzono stan wyjątkowy, a według nieoficjalnych informacji operacja była przygotowywana od miesięcy.
W Teheranie doszło do kilkunastu eksplozji – w centrum, na północy i wschodzie miasta. Rakiety miały uderzyć m.in. w okolice pałacu prezydenckiego oraz w pobliżu biur najwyższego przywódcy Iranu. Irańskie władze zapowiadają „miażdżący” odwet, a izraelska armia poinformowała o wykryciu pocisków balistycznych wystrzelonych w kierunku Izraela. Zamknięto przestrzeń powietrzną nad Iranem, w kraju zerwana została łączność komórkowa, a szpitale postawiono w stan alertu. Reza Pahlavi, najstarszy syn osatniego szacha Iranu, zaapelował do swoich rodaków: "W tych krytycznych godzinach i dniach, bardziej niż kiedykolwiek, musimy skupić się na naszym ostatecznym celu: odzyskaniu Iranu". Sytuacja rozwija się dynamicznie.
W tej relacji na żywo przedstawiamy najnowsze informacje, oficjalne komunikaty oraz reakcje międzynarodowe.
10:53
Eksplozje w Bahrajnie (+-tam gdzie baza 5 Floty USA)
10:49
W sobotę (28 lutego) świat obiegły wiadomości o masowej operacji wojskowej przeprowadzonej przez Izrael i Stany Zjednoczone na cele w Iranie.
10:46
Iran zaatakował bazę USA w Manamie?
Władze Bahrajnu poinformowały w sobotę o ataku rakietowym na kwaterę główną amerykańskiej V Floty w stolicy kraju, Manamie. Stacja CNN informuje o wybuchach słyszanych w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie również znajdują się amerykańskie bazy. Bahrajn potwierdził ataki na swoim terytorium. Według świadków agencji Reutersa syreny słychać w Kuwejcie.
CNN przekazała, powołując się na niewymienionego z nazwiska urzędnika katarskiego, że nad krajem przechwycono dwie irańskie rakiety. Sugeruje to, że Iran próbuje dokonać odwetu za atak ze strony USA i Izraela – oceniła amerykańska stacja.
10:39
Iran potwierdził, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) wystrzelił pociski i drony w kierunku Izraela w odpowiedzi na amerykańsko-izraelskie ataki – podała w sobotę półoficjalna irańska agencja Tasnim.
10:35
Syreny alarmowe w całym Izraelu.
Syreny alarmowe w całym Izraelu.
10:30
Szef Obserwatorium Transatlantyckiego przy Centrum Stosunków Międzynarodowych były ambasador RP w Niemczech i USA Janusz Reiter ocenił, że na razie za mało wiemy o sobotnim ataku Izraela i USA na Iran, by mówić o potencjalnych tego konsekwencjach.
10:24
Prezydent Nawrocki reaguje na ataki w Iranie. "Byliśmy świadomi działań Izraela"
Wojna Iran–Izrael wchodzi w nową, niebezpieczną fazę. Po serii ataków na cele w Iranie oraz odpowiedziach Teheranu rośnie napięcie w całym regionie Bliskiego Wschodu. Głos zabrał prezydent Karol Nawrocki, który poinformował, że jest na bieżąco raportowany o sytuacji i utrzymuje stały kontakt z sojusznikami.
10:18
Teheran
10:12
W związku z sytuacją bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu oraz doniesieniami dotyczącymi działań wobec Iranu informujemy, że sytuacja polskich kontyngentów wojskowych jest na bieżąco monitorowana - informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
W związku z sytuacją bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu oraz doniesieniami dotyczącymi działań wobec Iranu informujemy, że sytuacja polskich kontyngentów wojskowych jest na bieżąco monitorowana - informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych utrzymuje stały kontakt z… pic.twitter.com/VTLXHKUUDK
10:10
Izrael i USA zaatakowały Iran. Eksplozje w Teheranie
Eksplozje w Teheranie pic.twitter.com/MkcLPeGo71
10:08
CNN: Armia Stanów Zjednoczonych planuje kilkudniowe ataki przeciwko Iranowi
9:57
Reza Pahlavi: Przed nami kluczowe chwile.
W tych krytycznych godzinach i dniach, bardziej niż kiedykolwiek, musimy skupić się na naszym ostatecznym celu: odzyskaniu Iranu. Proszę, abyście na razie pozostali w domach i zachowali spokój oraz bezpieczeństwo. Bądźcie czujni i gotowi do powrotu na ulice w odpowiednim czasie, aby podjąć ostateczne działania, o czym poinformuję Was szczegółowo - napisał na X Reza Pahlavi.
Reza Pahlavi to najstarszy syn ostatniego szacha Iranu, Mohammada Rezy Pahlawiego, obalonego w wyniku rewolucji islamskiej w 1979 roku. Urodził się w 1960 roku w Teheranie. Po upadku monarchii wyjechał z kraju i od dekad przebywa na emigracji, głównie w Stanach Zjednoczonych.
Część środowisk opozycyjnych wobec władz w Teheranie uznaje go za symbol świeckiego, przedrewolucyjnego Iranu.
هممیهنان عزیزم،— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) February 28, 2026
لحظاتی سرنوشتساز پیشِ روی ماست.
کمکی که رئیسجمهور ایالات متحده به مردم شجاع ایران وعده داده بود، اکنون رسیده است. این یک مداخله بشردوستانه است؛ و هدف آن، جمهوری اسلامی، دستگاه سرکوب و ماشین کشتار آن است؛ نه کشور و ملت بزرگ ایران.
اما، با وجود رسیدن این کمک،… pic.twitter.com/kRiamgeCpS
9:54
Wizz Air zawiesił połączenia z Izraelem i innymi krajami regionu
W związku z eskalacją sytuacji bezpieczeństwa w Iranie, Wizz Air zawiesił połączenia z Izraelem oraz z innymi krajami regionu, w tym Dubajem i Jordanią - poinformował przewoźnik. W sobotę Izrael i USA zaatakowały Iran.
9:47
Atak na Iran. Tusk reaguje i mówi o bezpieczeństwie Polaków, a świat wstrzymuje oddech
W odpowiedzi na sobotni atak USA i Izraela na Iran, premier Donald Tusk zapewnił o bezpieczeństwie Polaków przebywających w Teheranie. Czytaj więcej: Atak na Iran. Tusk reaguje i mówi o bezpieczeństwie Polaków, a świat wstrzymuje oddech
9:46
Blast in Ilam, Ilam province, #Iran
9:44
Po porannym ataku Izraela i USA na Iran na bieżąco otrzymujemy i analizujemy informacje od szefów wojskowych placówek dyplomatycznych, szczególnie z Izraela i USA. Działają także odpowiednie służby mające najnowsze informacje i analizujace dalsze scenariusze zdarzeń.
Nasi…
9:40
Przez 47 lat reżim ajatollahów krzyczał „Śmierć Izraelowi”, „Śmierć Ameryce”. Przelał naszą krew, zamordował wielu Amerykanów i dokonał masakry własnego narodu. Ten morderczy reżim terrorystyczny nie może uzbroić się w broń jądrową, która pozwoliłaby mu zagrozić całej ludzkości. Nasze wspólne działania stworzą warunki, w których odważny naród irański będzie mógł wziąć swój los we własne ręce. Nadszedł czas, aby wszyscy mieszkańcy Iranu – Persowie, Kurdowie, Azerowie, Beludżowie i Ahwazi – zrzucili jarzmo tyranii i stworzyli wolny i pokojowy Iran - powiedział premier Izraela.
9:39
Premier Izraela: rozpoczęliśmy operację, by usunąć egzystencjalne zagrożenie ze strony irańskiego reżimu
Moi bracia i siostry, obywatele Izraela, niedawno Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły operację mającą na celu wyeliminowanie egzystencjalnego zagrożenia, jakie stwarza reżim terrorystyczny w Iranie - poinformował w swoim wystąpieniu premier Benjamin Netanyahu.
Premier Izraela Benjamin Netanyahu: Moi bracia i siostry, obywatele Izraela, niedawno Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły operację mającą na celu wyeliminowanie egzystencjalnego zagrożenia, jakie stwarza reżim terrorystyczny w Iranie.
אני מודה לידידינו הגדול הנשיא דונלד טראמפ על מנהיגותו ההיסטורית.
במשך 47 שנים קורא משטר האייתוללות ״מוות לישראל״, ״מוות לאמריקה״. הוא הקיז את דמינו, רצח אמריקנים רבים וטבח… pic.twitter.com/itTF5b4jB4
9:35
Donald Trump: potencjał rakietowy Iranu zostanie zniszczony
Amerykański prezydent podkreślił w nagraniu zamieszczonym na jego portalu społecznościowym Truth Social, że Iran próbował odbudować swój potencjał atomowy po zbombardowaniu przez USA w czerwcu zeszłego roku jego obiektów nuklearnych.
Trump zapewnił, że potencjał rakietowy Iranu zostanie zniszczony, a jego marynarka wojenna zostanie „unicestwiona”. Wezwał też naród irański do przejęcia władzy w kraju po zakończeniu obecnej operacji wojskowej. „Kiedy skończymy, przejmijcie rządy. One będą wasze. To zapewne wasza jedyna szansa na kilka pokoleń” – oznajmił.
Według niego irańskie wojsko musi wybrać między „immunitetem” a „pewną śmiercią”. Amerykański urzędnik powiedział agencji Reutera, że należy się spodziewać „kilkudniowej operacji” przeciwko Iranowi
9:28
W Izraelu wprowadzono stan wyjątkowy. Kac ogłosił, że Izrael przeprowadził prewencyjny atak rakietowy, by "usunąć zagrożenie dla państwa Izrael". Czytaj więcej: Izrael rozpoczął „wojnę prewencyjną” z Iranem. USA wspierają sojusznika
9:26
Iran wystrzelił rakiety w kierunku Izraela
Niedawno Siły Obronne Izraela wykryły rakiety wystrzelone z Iranu w kierunku Izraela - podały Siły Obronne Izraelu.
Siły Obronne Izraela: An additional barrage of missiles was launched toward Israel. The Aerial Defense Array is currently identifying and intercepting threats.
The Aerial Defense Array is currently identifying and intercepting threats.
9:22
Central Tehran, #Iran
9:21
Iran zapowiada odwet
Iran szykuje się do odwetu za sobotni atak Izraela; będzie on miażdżący - powiedział agencji Reutera przedstawiciel władz irańskich pod warunkiem zachowania anonimowości. Irańska agencja Mehr podała, że prezydent kraju Masud Pezeszkian przebywa w bezpiecznym miejscu.
9:19
February 28, 2026
9:17
Premier Donald Tusk poinformował w sobotę rano, że odebrał meldunki MON i MSZ w związku z atakiem Izraela i USA na Iran. W tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze - podkreślił.
9:16
Przedstawiciele administracji USA ogłosili przed atakami na Iran, że spodziewają się irańskich ataków odwetowych na bazy i ambasady Stanów Zjednoczonych - poinformował w sobotę dziennik „New York Times”.