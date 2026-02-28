Tak Maja Rutkowski KUSI detektywa wieczorami. Te gorsety i wycięcia rozpalają zmysły

Maja Rutkowski stroi się u znanego projektanta

Maja i Krzysztof Rutkowscy wielokrotnie udowodnili, że łączy ich silne uczucie. Kiedy popularny detektyw opuszcza Polskę, często w sprawach zawodowych, oboje usychają z tęsknoty. Nie inaczej było w ostatnich tygodniach, kiedy gwiazdor przebywał w Tajlandii. Walentynki, które zawsze celebrują, spędzili niestety osobno. Maja zadbała jednak o to, by ukochany prezent otrzymał zaraz po powrocie do kraju. Dlatego też odwiedziła zaprzyjaźnionego projektanta, u którego szukała idealnej, seksownej kreacji, w której zachwyci męża, a także sukni, w której zaprezentuje się na zbliżających się wydarzeniach medialnych. W końcu m.in. przez swój udział w programie „Królowe przetrwania” zapraszana jest niemal wszędzie.

Wieczór spędziłam w atelier projektanta Konrada Bikowskiego w Warszawie, gdzie przygotowujemy stylizacje na nadchodzące wydarzenia i programy telewizyjne. Przymierzałam kilka wyjątkowych kreacji – każda z nich idealnie wpisuje się w klimat zbliżających się premier i medialnych projektów, nad którymi obecnie pracuję, m.in. związanych ze stacją TVN

– wyznała „Super Expressowi” Maja.

Równolegle staram się jednak znaleźć przestrzeń na życie prywatne – przygotowuję wyjątkową niespodziankę na zaległą kolację walentynkową dla mojego męża. Będzie romantycznie i z nutą stylowej zabawy. W końcu czasem najlepszym prezentem jest po prostu bycie dla siebie nawzajem

– dodała.

Rutkowski padnie z wrażenia

Maja przymierzała trzy oryginalne suknie. Pierwsza miała głęboki dekolt, druga bufiaste rękawy, a trzecia odważne rozcięcie na nogę. Żona najpopularniejszego detektywa w Polsce, w każdej z mierzonych kreacji prezentowała się niezwykle kobieco, emanując zniewalającym seksapilem. Jesteśmy pewni, że na widok ukochanej serce Rutkowskiego zabiło mocniej, a on sam po raz kolejny stracił dla niej głowę.

