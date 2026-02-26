Nie bała się wyzwań i trudnych decyzji. Lilla z „Sanatorium miłości 8” ma niezwykłą przeszłość

Kim jest Lilla z Sosnowca, uczestniczka „Sanatorium miłości 8”?

Mieszanka Sosnowca ma za sobą bagaż trudnych doświadczeń relacyjnych. Jest rozwódką, która od trzydziestu lat nie stworzyła trwałego związku, choć po rozstaniu z mężem podejmowała dwie poważne próby ułożenia sobie życia. Prywatnie spełnia się jako matka dwójki dorosłych dzieci oraz babcia, deklarując niezwykle silną więź ze swoją wnuczką. Jednak to jej ścieżka zawodowa budzi największe emocje. Choć wykształciła się w zawodzie rzeźnika i przez lata zarządzała w branży mięsnej, imała się najróżniejszych zajęć. Była piekarzem, cukiernikiem tworzącym artystyczne torty, a nawet plastykiem. Najbardziej zaskakującym etapem w jej karierze była dekada spędzona za kółkiem. Lilla pracowała jako kierowca samochodu dostawczego w trasach międzynarodowych, samotnie pokonując tysiące kilometrów po europejskich drogach.

„Gdy byłam kierowcą, nie miałam czasu na miłość. Dziś wreszcie mogę sobie na nią pozwolić” – podkreśla Lilla.

Kogo szuka Lilla w programie TVP? Wymagania wobec partnera

Kuracjuszka otwarcie przyznaje, że w jej życiu deficytowym towarem była prawdziwa, głęboka relacja. Mimo otoczenia pełnego przyjaciół i wspierającej rodziny, brakuje jej świadomości bycia dla kogoś najważniejszą osobą na świecie. W programie rozgląda się za mężczyzną, który zapewni jej poczucie bezpieczeństwa oraz okaże należytą troskę i czułość. Lilla to wulkan energii - jest osobą bezpośrednią, szczerą i obdarzoną sporym poczuciem humoru. Nie stroni od adrenaliny; deklaruje chęć spróbowania żeglarstwa czy nawet skoków ze spadochronem. Jej otwartość może okazać się kluczem do sukcesu w randkowym show.

Zasady programu „Sanatorium miłości 8”. Seniorzy walczą o uczucia

Telewizja Polska po raz ósmy zaprasza widzów do śledzenia losów seniorów poszukujących drugiej połówki. Format ten konsekwentnie udowadnia, że metryka nie jest przeszkodą w budowaniu nowych relacji. Do malowniczego uzdrowiska przyjeżdżają samotni ludzie z całej Polski, by pod okiem kamer integrować się, randkować i dzielić życiowymi historiami. Produkcja łączy w sobie elementy rozrywki z poruszającymi opowieściami o ludzkich losach, dając nadzieję na to, że nawet po traumatycznych przejściach można odnaleźć szczęście.

Marta Manowska ponownie w roli gospodyni show

Twarzą formatu niezmiennie pozostaje jedna z najpopularniejszych prezenterek stacji. Marta Manowska towarzyszy seniorom w ich podróży, będąc nie tylko prowadzącą, ale często powierniczką ich sekretów. Dziennikarka wspiera kuracjuszy w momentach kryzysowych, moderuje trudne rozmowy i ogłasza kluczowe dla programu decyzje. Dzięki jej empatii i wieloletniemu doświadczeniu w pracy z bohaterami reality show, uczestnicy łatwiej otwierają się przed kamerami.

Premiera „Sanatorium miłości 8”. Kiedy emisja w TVP1?

Widzowie będą mogli śledzić perypetie nowych bohaterów już od 8 marca. Emisję premierowych odcinków zaplanowano na niedzielne wieczory o godzinie 21:25 na antenie TVP1. Stacja przygotowała również alternatywę dla osób preferujących media cyfrowe. Wszystkie epizody, zarówno te nowe, jak i archiwalne, trafią do biblioteki platformy TVP VOD, co umożliwi oglądanie programu w dowolnie wybranym momencie.

