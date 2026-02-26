Skolim wybuduje tanie osiedle? Artysta szczerze o swoich planach

Maksymilian Kluziewicz
2026-02-26 15:01

Konrad Skolimowski, znany szerzej jako Skolim, łączy karierę muzyczną z działalnością gospodarczą, choć unika etykietki biznesmena. Fani wokalisty mają jednak wobec niego konkretne oczekiwania i sugerują wejście w branżę deweloperską. Czy twórca hitów zdecyduje się na budowę tanich mieszkań? Kwestię tę poruszono w programie „Gwiazdy przejmują ESKA.pl”.

Biznesy Skolima: perfumy i nie tylko

Konrad Skolimowski błyskawicznie podbił polski rynek muzyczny, ale jego ambicje sięgają znacznie dalej. Artysta, wzorem zagranicznych gwiazd, z powodzeniem rozwija własne marki, oferując fanom odzież oraz perfumy, a ostatnio otworzył nawet stację paliw słynącą z konkurencyjnych cen. Choć w planach są kolejne punkty tego typu, wokalista stanowczo zaznacza priorytety. Mimo licznych aktywności na różnych polach, najważniejsza pozostaje dla niego twórczość artystyczna i to z nią chce być utożsamiany. W rozmowie z Radiem Eska wyjaśnił, dlaczego stroni od nazywania siebie biznesmenem.

To są dodatkowe rzeczy. Przede wszystkim kocham zajmować się muzyką, to jest moje życie - podkreślił.

Niedawno w przestrzeni internetowej zaczęły krążyć opinie, że Skolim powinien zainwestować w rynek deweloperski i budować dostępne cenowo osiedla. Wynika to z deklaracji gwiazdora, który wielokrotnie zapewniał, że jego celem jest robienie interesów z ludźmi, a nie bogacenie się ich kosztem, co kontrastuje z trudną sytuacją mieszkaniową w kraju. Zapytany o ewentualne plany w tym zakresie, wokalista wypowiedział się dość dyplomatycznie i wymijająco. Wyraźnie unikał składania deklaracji bez pokrycia, nie chcąc być później rozliczanym z niespełnionych zapowiedzi.

Skolimowski o wejściu w deweloperkę

Podczas wizyty w programie „Gwiazdy przejmują ESKA.pl” Konrad Skolimowski opowiadał o kulisach swojej kariery. Prowadzący postanowił skonfrontować go z sugestiami internautów dotyczącymi budowy tanich mieszkań. Odnosząc się do pomysłu wyjścia naprzeciw potrzebom społecznym w sektorze nieruchomości, artysta wskazał na konieczność zarządzania własnymi zasobami.

Wiesz co, tu musiałaby nastąpić redystrybucja mojego czasu, tego, na co mogę poświęcić swoją uwagę. Faktycznie jeden z moich największych sukcesów to te perfumy, bo setki tysięcy egzemplarzy. Między inymi po to kupiłem stację, żeby mieć gdzie je sprzedawać. Ostatni temat - willa w Międzyzdrojach. Podchodzę do tego wszystkiego z sercem. Każdą z tych rzeczy robię dla siebie, żeby spełniała moje oczekiwania, żebym nie musiał się wstydzić i żeby to była naprawdę petarda - podkreślił w rozmowie z Eską.

W dalszej części wypowiedzi gwiazdor zwrócił uwagę na jakość swoich produktów, podając przykład perfum. Wyjaśnił, że komponenty sprowadzane są ze Szwajcarii, ale proces ich macerowania odbywa się w Polsce. Skolimowskiemu zależy na wspieraniu rodzimej gospodarki, ponieważ uważa nasz kraj za doskonałe miejsce do życia i prowadzenia działalności.

SKOLIM O CIENIACH SŁAWY: ZROBILI TO MOJEJ MAMIE! KARYGODNE!”
Skolim w studiu Eski
Galeria zdjęć 13
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Skolim