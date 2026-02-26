Skolim wybuduje tanie osiedle? Artysta szczerze o swoich planach

Biznesy Skolima: perfumy i nie tylko

Konrad Skolimowski błyskawicznie podbił polski rynek muzyczny, ale jego ambicje sięgają znacznie dalej. Artysta, wzorem zagranicznych gwiazd, z powodzeniem rozwija własne marki, oferując fanom odzież oraz perfumy, a ostatnio otworzył nawet stację paliw słynącą z konkurencyjnych cen. Choć w planach są kolejne punkty tego typu, wokalista stanowczo zaznacza priorytety. Mimo licznych aktywności na różnych polach, najważniejsza pozostaje dla niego twórczość artystyczna i to z nią chce być utożsamiany. W rozmowie z Radiem Eska wyjaśnił, dlaczego stroni od nazywania siebie biznesmenem.

To są dodatkowe rzeczy. Przede wszystkim kocham zajmować się muzyką, to jest moje życie - podkreślił.

Niedawno w przestrzeni internetowej zaczęły krążyć opinie, że Skolim powinien zainwestować w rynek deweloperski i budować dostępne cenowo osiedla. Wynika to z deklaracji gwiazdora, który wielokrotnie zapewniał, że jego celem jest robienie interesów z ludźmi, a nie bogacenie się ich kosztem, co kontrastuje z trudną sytuacją mieszkaniową w kraju. Zapytany o ewentualne plany w tym zakresie, wokalista wypowiedział się dość dyplomatycznie i wymijająco. Wyraźnie unikał składania deklaracji bez pokrycia, nie chcąc być później rozliczanym z niespełnionych zapowiedzi.

Skolimowski o wejściu w deweloperkę

Podczas wizyty w programie „Gwiazdy przejmują ESKA.pl” Konrad Skolimowski opowiadał o kulisach swojej kariery. Prowadzący postanowił skonfrontować go z sugestiami internautów dotyczącymi budowy tanich mieszkań. Odnosząc się do pomysłu wyjścia naprzeciw potrzebom społecznym w sektorze nieruchomości, artysta wskazał na konieczność zarządzania własnymi zasobami.

Wiesz co, tu musiałaby nastąpić redystrybucja mojego czasu, tego, na co mogę poświęcić swoją uwagę. Faktycznie jeden z moich największych sukcesów to te perfumy, bo setki tysięcy egzemplarzy. Między inymi po to kupiłem stację, żeby mieć gdzie je sprzedawać. Ostatni temat - willa w Międzyzdrojach. Podchodzę do tego wszystkiego z sercem. Każdą z tych rzeczy robię dla siebie, żeby spełniała moje oczekiwania, żebym nie musiał się wstydzić i żeby to była naprawdę petarda - podkreślił w rozmowie z Eską.

W dalszej części wypowiedzi gwiazdor zwrócił uwagę na jakość swoich produktów, podając przykład perfum. Wyjaśnił, że komponenty sprowadzane są ze Szwajcarii, ale proces ich macerowania odbywa się w Polsce. Skolimowskiemu zależy na wspieraniu rodzimej gospodarki, ponieważ uważa nasz kraj za doskonałe miejsce do życia i prowadzenia działalności.

