Tragiczny finał domowego obiadu. Kobieta zmarła w mieszkaniu!

Do zdarzenia doszło w środę, 25 lutego, w jednym z mieszkań przy ulicy Lotników w Barcinie. Jak informuje TVP Bydgoszcz, przed godziną 16:30 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie dotyczące kobiety, która miała się zachłysnąć obiadem, a następnie doszło u niej do zatrzymania krążenia.

Informację potwierdził oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.

W środę 25 lutego, przed godz. 16:30, dyżurny na stanowisku kierowania w naszej komendzie odebrał zgłoszenie o zachłyśnięciu się obiadem i zatrzymaniu krążenia u starszej kobiety – przekazał w rozmowie z TVP Bydgoszcz st. kpt. Łukasz Adamowski.

Na miejsce zadysponowano zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcinie oraz zastęp Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żninie. Jak się jednak okazało, jako pierwsi do mieszkania w bloku przy ul. Lotników dotarli ratownicy medyczni z zespołu pogotowia ratunkowego.

Ratownicy natychmiast podjęli czynności reanimacyjne i próbowali udzielić pomocy 78-letniej kobiecie. Pomimo wysiłków i zastosowania procedur ratujących życie, nie udało się przywrócić czynności życiowych seniorki. Lekarz stwierdził zgon na miejscu.

Wówczas nasz zastęp został zawrócony – dodał st. kpt. Łukasz Adamowski, wyjaśniając, że obecność strażaków nie była już konieczna.

Po śmierci kobiety na miejscu pojawili się funkcjonariusze policji. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Żninie, dalsze czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora. Śledczy będą wyjaśniać dokładne okoliczności tragedii, choć wstępnie wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek.