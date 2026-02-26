Tragiczny finał domowego obiadu. Kobieta zmarła w mieszkaniu!

2026-02-26 11:57

Dramatyczne zgłoszenie z jednego z bloków w Barcinie. Starsza kobieta zmarła po tym, jak zachłysnęła się jedzeniem. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych nie udało się przywrócić jej funkcji życiowych. Okoliczności tragedii bada policja pod nadzorem prokuratora.

Do zdarzenia doszło w środę, 25 lutego, w jednym z mieszkań przy ulicy Lotników w Barcinie. Jak informuje TVP Bydgoszcz, przed godziną 16:30 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie dotyczące kobiety, która miała się zachłysnąć obiadem, a następnie doszło u niej do zatrzymania krążenia.

Informację potwierdził oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie. 

W środę 25 lutego, przed godz. 16:30, dyżurny na stanowisku kierowania w naszej komendzie odebrał zgłoszenie o zachłyśnięciu się obiadem i zatrzymaniu krążenia u starszej kobiety – przekazał w rozmowie z TVP Bydgoszcz st. kpt. Łukasz Adamowski.

Na miejsce zadysponowano zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcinie oraz zastęp Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żninie. Jak się jednak okazało, jako pierwsi do mieszkania w bloku przy ul. Lotników dotarli ratownicy medyczni z zespołu pogotowia ratunkowego.

Ratownicy natychmiast podjęli czynności reanimacyjne i próbowali udzielić pomocy 78-letniej kobiecie. Pomimo wysiłków i zastosowania procedur ratujących życie, nie udało się przywrócić czynności życiowych seniorki. Lekarz stwierdził zgon na miejscu.

Wówczas nasz zastęp został zawrócony – dodał st. kpt. Łukasz Adamowski, wyjaśniając, że obecność strażaków nie była już konieczna.

Po śmierci kobiety na miejscu pojawili się funkcjonariusze policji. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Żninie, dalsze czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora. Śledczy będą wyjaśniać dokładne okoliczności tragedii, choć wstępnie wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek.

