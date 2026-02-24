Frymark Bydgoski przyciągnął tłumy! Niedziela pełna smaków, rękodzieła i lokalnych skarbów

Frymark Bydgoski to znacznie więcej niż zwykły targ. To przestrzeń spotkań ludzi, którzy cenią zdrową żywność, lokalną produkcję i ręczną pracę. Od lat wydarzenie buduje wokół siebie społeczność bydgoszczan, regularnie odwiedzających halę za Rywalem, by zrobić zakupy w niepowtarzalnym, jarmarcznym klimacie.

Na stoiskach dominują produkty ekologiczne i rzemieślnicze: pieczywo wypiekane według tradycyjnych receptur, domowe sery, wędliny bez sztucznych dodatków, naturalne miody oraz warzywa i owoce z okolicznych gospodarstw. To miejsce, gdzie można kupować świadomie i jednocześnie wspierać lokalnych producentów.

5

Nie brakuje też propozycji dla fanów rękodzieła. Lokalni twórcy oferują ceramikę, autorską biżuterię, naturalne kosmetyki, tekstylia oraz oryginalne dekoracje do wnętrz – wszystko tworzone z pasją i dbałością o detale.

Frymark Bydgoski sprzyja idei slow life, łączy pokolenia i zachęca do spędzania czasu w spokojnej, przyjaznej atmosferze. Jeśli jeszcze tam nie byłeś, kolejna okazja nadarzy się już 1 marca.