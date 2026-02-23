Najlepsze kebaby w Bydgoszczy – TOP 10 bydgoskich kebabów

Najlepszy kebab Bydgoszcz - LISTA.
Kiedy dopada nas nagły głód, szukamy szybkiego i sycącego posiłku, a czasami po prostu czegoś, co zaspokoi nasze kubki smakowe po długim dniu czy intensywnym wieczorze. Kebab to niezmiennie jeden z najpopularniejszych wyborów – jest smaczny, często niedrogi i dostępny praktycznie na każdym rogu. Jednak dla wielu poszukiwanie najlepszego kebaba w Bydgoszczy staje się prawdziwym wyzwaniem. Aby ułatwić Wam wybór i pomóc odkryć miejsca, które serwują najwyższej jakości mięso, świeże warzywa i idealnie skomponowane sosy, przygotowaliśmy ranking TOP 10 bydgoskich kebabów, opierając się na opiniach i ocenach naszych czytelników.
- Odd Kebab
- Adres: Gimnazjalna 8/1b, 85-007 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Jeeeeeeeeeej. Nie spodziewałam się, że kebab może być tak pyszny! Nietypowe podanie, świeże zioła, cytrynka do skropienia, idealny sos!!! Zresztą wszystko idealne. Obsługa tworzy przyjacielską atmosferę. Doradziła mi wybór, była zainteresowana czy wszystko w porządku. Dla mnie 5 gwiazdek to za mało."
- Sułtan kebap express 2.0
- Adres: Jagiellońska 76, 85-097 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,3
- Przykładowa opinia: "Stary dobry Sułtanik, trochę szkoda ze w expresie nie ma yapraka ale i tak 10/10. Mega plus za sosy na stolikach. Generalnie tak jak z tureckich kebabów Efes czy Sapko królują, to dla mnie Sułtan jest polskim odpowiednikiem tych topowych kebabowni."
- Don Kebab
- Adres: Juliusza Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "A ja tam śmiało piąteczkę. Bo ktoś napisał,że ceny odklejone od rzeczywistości albo,że zwykła kula mocy. Nie zgodzę się z tym mięso jest dobre widać,że lepszej jakości nie żadna mielonka. Ceny natomiast zaczynają się od 18zl. Gdzie np carat kebab zaczyna się od 31zl więc mamy dwa w cenie jednego. Surówki świeże widać to na pierwszy rzut oka. Lokal ładny duży i schludny. Kebab smaczny. Ilość mięsa do surówki w średnim to 60-40. Także bardzo dobrze."
- CARAT KEBAB
- Adres: Teofila Magdzińskiego 1, 85-111 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,2
- Przykładowa opinia: "Jeśli szukacie kebaba, który wykracza poza nudne standardy, Cerat Kebab to miejsce, które musicie odwiedzić. Moje ostatnie zamówienie kompletnie mnie zaskoczyło i zdecydowanie podbiło moje kubki smakowe! Król menu: Crunch McSer. Główną gwiazdą posiłku był Crunch McSer. To nie jest zwykły kebab – to genialne połączenie tekstur i smaków. Największe wrażenie zrobił na mnie panierowany ser. Nadaje on całości niesamowitego, smaku i charakteru, który idealnie balansuje słone i serowe nuty. Kebab orientalny To odważne, ale niezwykle udane zestawienie, którego nie znajdziecie w typowych punktach z kebabem. Sos serowy w połączeniu z sosem pikantnym robi tu naprawde robotę. Frytki, które trzymają poziom. Często mówi się, że frytki są dobre tylko na gorąco – Cerat Kebab udowadnia, że wcale nie musi tak być. Ich fryteczki są rewelacyjne. Nawet gdy nieco wystygną, wciąż pozostają pyszne i niesamowicie chrupiące, co jest rzadkością i świadczy o wysokiej jakości użytych produktów oraz świetnej technice smażenia. Podsumowanie. Całe jedzenie oceniam jako bardzo dobre. Widać, że mają pomysł na menu i nie boją się nieoczywistych dodatków. Z czystym sumieniem polecam serdecznie każdemu, kto szuka wysokiej jakości i ciekawych smaków. Na pewno wrócę po więcej!"
- Star Kebab
- Adres: Marii Skłodowskiej Curie 31a, 85-088 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobry kurczak, świeże warzywa, nie zalane sosem. Sos ostry jest faktycznie ostry. Pan właściciel bardzo miły. Lokal czysty i jest gdzie usiąść przy lokalu."
- Syta Pita
- Adres: Dworcowa 89, 85-009 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Ależ to było wyzwanie znaleźć wieczorową porą kebap dla wybrednej seniorki! Do Sytej Pity przyprowadziły nas Kebsonowe Siły Powietrzne no i nie zawiedli! Seniorka zadowolona, młodzież również - mała porcja osobiście dla mnie nie do przejedzenia, świeże warzywa, mięsko w punkt faktycznie może dodałabym ciut więcej sosiwa, by ilości warzywek lepiej się komponowały. Bardzo sympatyczna obsługa, co nie często się zdarza. Na pewno wrócę przy kolejnych wizytach w Bydgoszczy zasmakować innych pozycji z menu!"
- CARAT KEBAB
- Adres: Józefa Twardzickiego 60, 85-791 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,3
- Przykładowa opinia: "Zamówiłem kebaba z dowozem kebab pyszniutki świeże warzywa takie jak ogórek konsekwowy.kiszony sałata pekińska cebula czerwona pomidory wszystko świeże sosy właśno ręcznie robione są pyszne idealnie pasują do kebaba na górę posypanym orzeszkami ziemnymi super jako dekoracja . porcja jest spora dużo warzyw i mięsa Jedyny minus to oczekiwania ale było warto dawno nie jadłem tak pysznego kebaba i żadko daje opinię"
- MKebab
- Adres: Filtrowa 27, 85-467 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Miejsce odwiedzone chwilę przed zamknięciem (niedziela około 21) ale nawet to nie wypłynęło na pogorszenie jakości, dobre mięso, pyszne surówki- zamówiony klasyk był super (jedyną rzeczą troszkę za mało mięsa, lecz zdaję sobie sprawę o możliwości domówienia także nie taktuje tego jako wadę, po prostu dla osób lubiących pojeść proponuje dokupić.) Wziąłem do testów również fryty od serca, które faktycznie były od serca, dużo naczosów oraz sosu serowego- nie oszczędzają na porcji, ceny myślę, że dobre, neutralne. Pan z obsługi bardzo miły, rozmowny. Odwiesiliśmy to miejsce w trójkę i każdy z nas był zadowolony, myślę, że powtórzymy niejednokrotnie i sprawdzimy inne pozycje. Po wczorajszej wizycie śmiało mogę polecić każdemu."
- DELIGHT KEBAB & GRILL EXPRESS
- Adres: Szpitalna 5, 85-826 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Bardso dobre jedzenie mega polecam najlepszy kebab na swiecie. Nie ma lepszego szacunek dla dobrych wariatow"
- DELIGHT KEBAB & GRILL
- Adres: Podwale 13, 85-111 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "drodzy państwo to czego dzis doswiadczylem w ów lokalu zdecydowanie przekracza granice ludzkiego poznania.. na samym wejsciu zostalem cieplo przywitany donosnym, radosnym SIEMA ! zamowilem turecka kanapke typu rollo PITA .. jedzenie bylo DOSKONAŁE !! jakby sam jezus chrystus bosom st00pkom smural mi podniebienie chrupkosc, smak, kompozycja wszystko tam sie zgadzalo jak w szwajcarskim zegarku.. cena ? ŚMIECH!! zapłacilem 25zl za niemal ezoteryczne przezycie czulem ze spotykam sie z bogiem a moje kubki smakowe zostaly lekko mowiac ZMASAKROWANE polecam serdecznie wszystkim amatorom tureckiej gastronomii"