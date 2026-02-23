Patricia Kazadi rozpięła bluzkę aż do pępka! Jeden zły ruch i wszystko na wierzchu!

2026-02-23

"Must Be The Music" wraca z kolejnym sezonem! Na imprezie promującej program zjawiła się i Patricia Kazadi, która przejęła rolę prowadzącej po Paulinie Sykut-Jeżynie. Piosenkarka wybrała dość ryzykowną kreację. Niby była ubrana od stóp do głów, ale bluzkę rozpięła aż do pępka! Jeden zły ruch i pokazałaby o wiele więcej niż zamierzała!

Program "Must Be The Music" po latach wrócił na antenę Polsatu

"Must Be The Music" przed laty był jednym z flagowych programów Polsatu. Emitowane od 2011 do 2018 roku show wypromowało wielu artystów, których uwielbiają polscy słuchacze. 

To właśnie w tym programie swoją karierę zaczął Enej. Zespół zwyciężył w premierowym sezonie "Must Be The Music". W 2024 roku podczas Polsat Hit Festiwal Edward Miszczak zapowiedział powrót lubianego programu. Dwunasta edycja zadebiutowała wiosną ubiegłego roku, a obecnie Polsat szykuje się do emisji kolejnego sezonu.

Na fotelach jurorów ponownie zasiądą Dawid Kwiatkowski (30 l.), Sebastian Karpiel-Bułecka (49 l.), Natalia Szroeder (30 l.) oraz Miuosh (39 l.). Program poprowadzą Maciej Rock (47 l.), Patricia Kazadi (37 l.) i Adam Zdrójkowski (25 l.).

Patricia Kazadi w ryzykownej kreacji na imprezie Polsatu

W ostatni poniedziałek lutego odbyła się impreza zapowiadająca trzynastą edycję show. Na wydarzeniu nie mogło oczywiście zabraknąć ani jurorów, ani prowadzących show. Wszyscy postawili na swobodne, ale za to dopracowane w każdym szczególe stylizacje. Oczy zebranych kierowały się szczególnie ku Patricii Kazadi.

Piękna piosenkarka ubrana była od stóp do głów, ale bluzkę miała rozpiętą do samego pępka! Wystarczył jeden niewłaściwy krok i Kazadi pokazałaby o wiele za dużo. Na szczęście granatowa bluzeczka ze złotymi zdobieniami trzymała się na miejscu niemal siłą woli!

Kazadi postawiła na głęboki dekolt, a jej koleżanka z programu postanowiła odsłonić zgrabne nogi! Natalia Szroeder miała na sobie szary komplecik z ultrakrótkimi spodenkami! Na to narzuciła obszerną skórzaną kurtkę!

