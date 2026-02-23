10-latka wyszła na scenę i wszystkich zamurowało. Reakcja Wieniawy zdradziła wszystko

Występ w "Mam Talent!", który wbił wszystkich w fotel

Wydawać by się mogło, że w formatach typu talent-show widzieliśmy już absolutnie wszystko. Nic bardziej mylnego. Kiedy na scenie pojawiła się zaledwie 10-letnia Nina Żubrowska Mestre, publiczność i jurorzy wstrzymali oddech. Dziewczynka nie postawiła na łatwy, dziecięcy repertuar, ale sięgnęła po utwór, który wymaga nie lada dojrzałości. Jej interpretacja piosenki „Ce Monde” sprawiła, że w studiu zapanowała wyjątkowa atmosfera, a widzowie przed telewizorami przecierali oczy ze zdumienia.

To nie był przypadkowy wybór

Skąd u tak młodej osoby taka pewność siebie i francuski sznyt? Okazuje się, że Nina ma polsko-francuskie korzenie, co idealnie tłumaczy jej swobodę w tym repertuarze. Dziewczynka z Krakowa brawurowo wykonała balladę, z którą Lou Deleuze wygrała finał Eurowizji Junior 2025. Internauci, którzy zazwyczaj bywają surowi w ocenie dziecięcych występów, tym razem nie szczędzili komplementów. Zwrócili uwagę nie tylko na głos, ale i na zaskakujący spokój 10-latki, która za kulisami zdradzała tajniki swojej rozgrzewki.

Wieniawa zachwycona. Nawet się nie wahała

Jury rozpływało się w zachwytach, ale to zachowanie Julii Wieniawy wywołało największe poruszenie. Aktorka i wokalistka była widocznie wstrząśnięta tym, co usłyszała. Emocje wzięły górę i Wieniawa bez wahania zdecydowała się na wciśnięcie Złotego Przycisku, co jest pierwszym takim zdarzeniem w tej edycji show. Nazwała uczestniczkę „Małą Edith Piaf”, co w świecie muzyki jest komplementem najwyższej wagi. Dzięki temu gestowi Nina ma zapewniony bezpieczny awans prosto do półfinałów.

"Tak bardzo marzyła mi się wokalistka. Nie sądziłam, że będzie miała 10 lat, ale ona po prostu weszła na scenę i zmiotła wszystko. To było genialne. Nie dość, że świetnie śpiewała i miała piękną dykcję, to jeszcze była w tym taka aktorska, teatralna. Trochę jakby była reinkarnacją francuskiej diwy sprzed lat. Taka mała Edith Piaf" - podsumowała.

Kiedy oglądać nową edycję?

Dla fanów formatu mamy garść faktów. 17. sezon „Mam Talent!” wystartował 21 lutego i zapowiada się na jedną z bardziej emocjonujących edycji. Program jest emitowany przez TVN w każdą sobotę o godzinie 19:45. W jury obok zachwyconej Wieniawy zasiadają weterani formatu: Agnieszka Chylińska, Marcin Prokop oraz powracający do oceniania Agustin Egurrola. Czy Nina utrzyma poziom i sięgnie po finał? Czas pokaże.

