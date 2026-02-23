Płonąca patelnia w programie TVN. Gessler niemal doprowadziła do pożaru!? Ekspert wprost o „poważnym niedopatrzeniu”

To jedna z tych scen, które w internecie szybko stają się „viralowe”, bo wyglądają spektakularnie – tyle że ogień w kuchni nie zawsze kończy się na spektaklu. Właśnie dlatego komentarz eksperta o niebezpiecznej sytuaji w programie Magdy Gessler odbił się tak szerokim echem: jego zdaniem stacja, mając ogromny zasięg, powinna pamiętać o odpowiedzialności i dołożyć choć minimalny element edukacyjny. Zwłaszcza że programy lifestylowe ogląda się często „mimochodem” i łatwo przegapić granicę między efektem pod kamerę a sytuacją, która w domu mogłaby skończyć się poważnie.

Płonąca patelnia w programie Gessler. Ekspert grzmi!

W tym zgiełku najmocniej przebił się jednak nie hejt, a merytoryczny, bardzo stanowczy głos „z branży”. Ekspert związany z Remiza.pl opublikował komentarz, który szybko zaczął być udostępniany dalej – i uderzył nie w sam program, tylko w brak jasnego, edukacyjnego komunikatu w momencie, gdy w kuchni pojawia się realne zagrożenie.

TVN, z pełną powagą: macie ogromny zasięg i wpływ na widzów. Pokazując takie sytuacje, macie również odpowiedzialność. Ignorowanie tak poważnego zagrożenia pożarowego, bez choćby minimalnego elementu edukacyjnego, to poważne niedopatrzenie. W takiej sytuacji widzowie powinni usłyszeć jasny komunikat, jak bezpiecznie postępować. Show nie usprawiedliwia braku odpowiedzialności. Kolejnym razem – pokażcie, co zrobić, żeby uniknąć tragedii. To nie tylko rozrywka – to odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi.

To właśnie ten wątek odpalił kolejną falę dyskusji: czy w programie rozrywkowym można zostawić taką scenę „bez puenty”, skoro widzowie – zwłaszcza młodsi – potrafią potem powtarzać kuchenne sztuczki w domu. Komentujący zwracali uwagę, że w sytuacji, gdy na patelni pojawia się ogień, widz powinien usłyszeć przynajmniej jedno zdanie: co robić, a czego absolutnie nie robić.

Ogień na patelni – jak reagować?

Eksperci od bezpieczeństwa zwykle podkreślają jedno: przy płonącym tłuszczu nie wolno panikować i nie wolno lać wody. Zamiast tego najczęściej mówi się o szybkim odcięciu źródła ciepła i „zduszeniu” ognia (np. pokrywką), a gdy sytuacja wymyka się spod kontroli – o wezwaniu pomocy.

Warto dodać, że „Magda gotuje Internet” to popularne talk-show, w którym restauratorka gotuje z gośćmi i przy okazji rozmawia o tym, czym żyje internet. Po udostępnionym fragmencie pojawiły się jednak pytania, czy płomień na planie był w pełni pod kontrolą – i dlaczego stacja nie wykorzystała tej sceny, by choć na chwilę zwrócić uwagę widzów na zasady bezpieczeństwa. Nawet krótki, przemycony w show komunikat o tym, jak reagować przy ogniu na patelni, mógłby pomóc uniknąć podobnych wypadków w domach. Poprosiliśmy TVN o komentarz w tej sprawie, jednak do chwili publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

