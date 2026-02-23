Ewa Bem pierwszego męża poznała w zespole brata

W styczniu ubiegłego roku Ewa Bem (75 l.) przekazała przykrą wiadomość o śmierci Ryszarda Sibilskiego. Ukochany mąż artystki zmarł po krótkiej, ale bardzo poważnej chorobie. Jego odejście było ogromnym ciosem i kolejna tragedią, która spadła na piosenkarkę. Przed laty to właśnie on pomógł jej się pozbierać po śmierci córki Pameli Bem-Niedziałek, która zmagała się z rakiem.

Ewa Bem i Ryszard Sibilski w 2024 roku obchodzili 30-lecie małżeństwa. Wcześniej wiele lat żyli w nieformalnym związku. Gdy się poznali, artystka była już po rozwodzie. Jej pierwszym mężem był Tadeusz Gogosz. Muzyk w latach 70. i 80. współpracował z wieloma cenionymi polskimi zespołami. Był współzałożycielem grup Szwagry i Dżamble. Współpracował m.in. ze Skaldami, Czesławem Niemenem czy Ewą Demarczyk.

Gogosz grał również w zespole Bemibem (wcześniej Bemibek). Grupę założyli brat Ewy Bem, Aleksander i jego przyjaciel Andrzej Ibek. Przyszła gwiazda polskiej sceny muzycznej dołączyła do nich jako wokalistka. 19-latka szybko zauroczyła się w przystojnym i starszym o sześć lat basiście. Ewa Bem po latach wspominała, że brat i Ibek bardzo ją pilnowali i odpędzali zalotników. Serce jednak było głuche i z czasem związała się z kolegą z zespołu. Kilka lat po poznaniu wzięli ślub. Po rozpadzie zespołu Bemibem mąż namówił piosenkarkę na wyjazd z kraju. Wybór padł na Norwegię.

Chciał rozwinąć skrzydła za granicą. Pojechaliśmy do Skandynawii. Ze trzy lata graliśmy z Tadziem na kontraktach - mówiła Ewa Bem w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".

Ewa Bem i Tadeusz Gogosz: Wyjechali razem. Do kraju wróciła jedynie z córką

Ona sama nie czuła się dobrze na obczyźnie. Nie znała języka i nie potrafiła odnaleźć się w obcej jej kulturze. Do tego tęskniła za rodziną. Po kilku latach mieszkania za granicą zaczęła namawiać męża na powrót do ojczyzny. W tym czasie okazało się, że ich rodzina się powiększy. Ta wiadomość bardzo ucieszyła Tadeusza, ale nadal nie był chętny do wyjazdu z Norwegii.

Małżeństwo to sztuka kompromisu. Nam nie udało się go osiągnąć - stwierdziła gorzko Bem w "Vivie!".

Po narodzinach córki Ewa Bem miała pewność, że chce mieszkach w Polsce. Gdy mąż odmówił, spakowała się i razem z kilkumiesięczną Pamelą wróciła do ojczyzny. Tadeusz Gogosz pozostał w Norwegii. Rozpad małżeństwa był dla Bem osobistą porażką. Nie chciała, by córka wychowywała się bez ojca, ale nie wyobrażała sobie życia w rozjazdach.

Spakowała się, zabrała małą i rozgoryczona wyjechała. To był dla niej prawdziwy cios. Nie chciała, aby jej dziecko dorastało bez ojca, ale nie chciała też, by było odcięte od korzeni - mówili w "Dobrym Tygodniu" znajomi artystki.

Tadeusz Gogosz zmarł równo dwa lata po śmierci córki

W 1980 roku na Jazz Jamboree w Sali Kongresowej Ewa Bem poznała Ryszarda Sibilskiego. Szybko połączyło ich uczucie, a mężczyzna stał się dla małej Pameli drugim ojcem. Po ponad dekadzie nieformalnego związku pobrali się w 1994 roku, a rok później powitali na świecie córkę Gabrielę.

Tadeusz Gogosz nigdy nie zdecydował się na powrót do Polski. W Norwegii ukończył studia inżynierskie i pracował w zawodzie. Po zakończeniu kariery przeprowadził się na Costa del Sol w Andaluzji. Odszedł 30 września 2019 roku, dokładnie dwa lata po śmierci biologicznej córki. Po śmierci jego ciało sprowadzono do Polski. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

