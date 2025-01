Tragiczne wieści z domu Ewy Bem. Nie żyje jej ukochany mąż, Ryszard Sibilski

Tragicznie informacje obiegły media w piątek 17 stycznia. Nie żyje Ryszard Sibilski, znany producent telewizyjny, a prywatnie mąż Ewy Bem. O jego śmierci poinformowała w mediach społecznościowych sama artystka. Bem dodała w piątek smutny wpis, w którym wyraziła swój ogromny smutek związany ze śmiercią ukochanego męża.

Dziś 17 stycznia 2025 jestem nieszczęśliwa pełnią nieszczęścia. Po brzegi. Mój Ryszard Dindi Sibilski, mój Piękny Mąż i sens mojego życia, choć tak mężnie walczył musiał przegrać. Dla mnie wygrał, bo pozostawił mi wiarę w miłość od pierwszego wejrzenia do grobowej deski. Do zobaczenia, Dindiku

- napisała na swoim profilu na Facebooku Ewa Bem. W ostatnim czasie gwiazda nieoczekiwanie odwołała swoje koncerty i podejrzewano, że może mieć problemy zdrowotne.

Moi Mili... Ściga mnie, a co gorsze dogania, Pech Siłacz. To nic nowego chyba dla nikogo, ale tym razem dokuczył Cudownej mojej Publiczności, z którą miałam się spotkać we wtorek 14 stycznia w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie. Pech spowodował, że w tym terminie znowu się nie spotkamy