Nie żyje legendarna polska artystka. "Będzie nam brakowało jej wspaniałego głosu"

Przyszła gwiazda opery, Urszula Trawińska-Moroz, przyszła na świat 4 października 1937 roku w Gnieźnie. Śpiewała sopranem koloraturowym. Naukę śpiewu rozpoczęła jako nastolatka. Technikę doskonaliła m.in. w poznańskiej Akademii Muzycznej oraz Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie, gdzie szkoliła się pod okiem wybitnej śpiewaczki, Ady Sari. Studia ukończyła z wyróżnieniem.

W latach 1965-1987 należała do zespołu warszawskiego Teatru Wielkiego. Występowała tam w wielu głównych rola. Szczególnie zasłynęła zaś z ról w "Łucji z Lammermooru" Donizettiego "Traviacie" Verdiego czy "Strasznego dworu". Znawcy opery cenili lekkość z jaką posługiwała się swoim głosem.

Śpiewała idealnie czysto, lekko, z tą swobodą emisji i techniki koloraturowej, która nie tylko sprawia satysfakcję swoją prawidłowością, ale wyznacza charakter partii. Natomiast to, co można by nazwać rozpływaniem się barwy w scenie obłąkania, jest z pewnością osiągnięciem interpretacyjnym, przenoszącym słuchacza poza świat osobisty - tak pisał o niej muzykolog i krytyk muzyczny Janusz Ekiert w 1972 roku.