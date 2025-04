Rutkowski wchodzi w wiek emerytalny i chce się wynieśc z Polski! Ile dostanie?

Krzysztof Rutkowski kończy 65 lat

Krzysztof Rutkowski (65 l.) dopiero co wrócił z Bangkoku. Tam przeżył trzęsienie ziemi. Jak opowiada, schował się i żegnał się z życiem. I to tuż przed swoimi urodzinami!

Przez półtorej minuty nie wiadomo było, co się dzieje i co się stanie w ogóle. Przestało, w samochodzie leżę i potem znów, na nowo. A potem już z mniejszym uderzeniem. Ja myślałem, że ten budynek to równie na nas, przełamie się jak gałąź na wietrze Liczyłem ostatnie chwile swojego życia. A potem - i to jest niczym w filmie Hitchcocka - zaczyna się od trzęsienia ziemi. I zaraz potem, w poniedziałek dzwoni do mnie moja asystentka Pani Ewa, ma złą wiadomość. Kamil nie żyje.

Rutkowski stracił jednego z bliskich współpracowników, 33-letniego Kamila.

Krzysztof Rutkowski przechodzi na emeryturę?

W tych dramatycznych okolicznościach Krzysztof Rutkowski ani myśli odchodzić na emeryturę. "Carpe diem" - wydaje się mówić. Ale też nie lekceważy faktu, że od 6 kwietnia mu ona przysługuje, bowiem skończył tego dnia 65 lat. Rutkowski emeryt? Jak nam zdradził w dniu urodzin, dostał nawet tort z koła gospodyń wiejskich Śliwniczanki z okolic Szprotawy.

Zna Pan wysokość swojej emerytury?

Jeszcze nie znam wysokości, bo dopiero zrobię sobie symulację, ale to w maju.

Rozważa Pan życie z emerytury?

Ocenimy tę sytuację po symulacji. Jeżeli będzie tak dobra, że mnie zaskoczy... i tak wchodzę w inną branżę, a zarządzanie biurem pozostawię mojej żonie Mai, na pewno będę doradzał zdalnie z Bangkoku. Zastanowię nad tym, czy kontynuować to, co robiłem do tej pory, poraża zawiść, zazdrość, nienawiść i jedno, czego nie mogą mi wybaczyć, to osiągniętego sukcesu. Dlatego Polska nie jest dla mnie krajem przyszłości i będę chciał, żeby moja rodzina zamieszkała ze mną w Tajlandii. Mogę też zamieszkać w Grecji. 35 lat temu sprowadziłem się do Polski z Austrii i wcale nie żałuję. Ale czas na zmiany.

Ale póki na razie co jestem szczęśliwym, jeszcze działającym na ostro Rutkowskim. I nie wykluczam, ze tak zostanie do końca mojego życia.

I nie zamierzam zrezygnować z luksusowego życia, które prowadzę.

