Już po pogrzebie Magdy Umer. Gwiazda, która naprawdę nazywała się Małgorzata Umer-Przeradzka, spoczęła w rodzinnym grobie znajdującym się na warszawskim Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym przy ulicy Żytniej. Wcześniej artystka została pożegnana podczas świeckiej uroczystości, na którą przybyło mnóstwo gwiazd.

Znani, którzy chcieli oddać hołd artystce, zaczęli gromadzić się w sali żałobnej na Powązkach Wojskowych już przed godziną 9 rano. Przybyli Emilia Krakowska, Andrzej Seweryn, Hanna Śleszyńska, Krystyna Janda, Gabriela Muskała, Zbigniew Zamachowski, a nawet Wojciech Mann, który pojawił się na uroczystości mimo problemów z poruszaniem się.

Zobacz także: Nie pożegnali Magdy Umer w kościele, chociaż była wierząca. Niecodzienna decyzja - bez mszy, księdza i krzyża

Ostatnie pożegnanie Umer

Do sieci nie trafił nekrolog z datą i godziną pogrzebu Magdy Umer ani miejscem ostatniego pożegnania czy pochówku, a jednak wiele osób oddało gwieździe hołd. 76-letnia Umer była uwielbiana. Niestety, okrutna choroba - złośliwy nowotwór - zabrała ją zbyt wcześnie. Umer wciąż jeszcze udzielała się na scenie, a w życiu prywatnym spełniała jako mama i babcia.

19 grudnia urna z jej prochami została odprowadzona do grobu. Tam kilka lat wcześniej pochowano męża Magdy Andrzeja Przeradzkiego, który odszedł po przebyciu kilku udarów. Umer do samego końca opiekowała się ukochanym mężem. Niestety Przeradzki zmarł 29 listopada 2019 roku. Jego odejście było ogromną tragedią - mąż na zawsze pozostał wielką miłością jej życia.

Umer pragnęła spocząć właśnie przy nim. I tak się stało.

Zobacz także: Przyjaciele żegnają Magdę Umer kwiatami. Hołd oddał jej Rafał Trzaskowski. Zjawił się na cmentarzu z nietypową wiązanką

Skromny grób i mnóstwo kwiatów

Brązowa urna z prochami gwiazdy została pochowana w kamiennym grobie. Nie ma na nim zewnętrznej płyty nagrobnej, a zamiast niej jest ziemia, na której można posadzić rośliny. Po pochówku żałobnicy ułożyli na grobie Umer pojedyncze róże, a także wiele kolorowych wiązanek. Skromny nagrobek całkiem pod nimi utonął.

Zobacz także: Wojciech Mann przy balkoniku, Zbigniew Zamachowski z Gabrielą Muskałą i inni. Tak pożegnali Magdę Umer

Zobacz więcej zdjęć. Zamachowski i Muskała spotkali się z Justą na pogrzebie Magdy Umer