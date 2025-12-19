Tak wygląda grób Magdy Umer. Tablica z nazwiskiem ukochanego męża i mnóstwo kwiatów

Magda Umer spoczęła w rodzinnym grobie, gdzie 6 lat wcześniej pochowano jej ukochanego męża Andrzeja Przeradzkiego. Na tabliczce, którą położono na nagrobku widnieje: Małgorzata Umer-Przeradzka, bo tak w rzeczywistości nazywała się gwiazda. Grób Przeradzkich zaraz po uroczystości utonął pod mnóstwem wieńców i wiązanek. Tak teraz wygląda. Jego forma może zaskakiwać.

Już po pogrzebie Magdy Umer. Gwiazda, która naprawdę nazywała się Małgorzata Umer-Przeradzka, spoczęła w rodzinnym grobie znajdującym się na warszawskim Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym przy ulicy Żytniej. Wcześniej artystka została pożegnana podczas świeckiej uroczystości, na którą przybyło mnóstwo gwiazd.

Znani, którzy chcieli oddać hołd artystce, zaczęli gromadzić się w sali żałobnej na Powązkach Wojskowych już przed godziną 9 rano. Przybyli Emilia Krakowska, Andrzej Seweryn, Hanna Śleszyńska, Krystyna Janda, Gabriela Muskała, Zbigniew Zamachowski, a nawet Wojciech Mann, który pojawił się na uroczystości mimo problemów z poruszaniem się.

Ostatnie pożegnanie Umer

Do sieci nie trafił nekrolog z datą i godziną pogrzebu Magdy Umer ani miejscem ostatniego pożegnania czy pochówku, a jednak wiele osób oddało gwieździe hołd. 76-letnia Umer była uwielbiana. Niestety, okrutna choroba - złośliwy nowotwór - zabrała ją zbyt wcześnie. Umer wciąż jeszcze udzielała się na scenie, a w życiu prywatnym spełniała jako mama i babcia.

19 grudnia urna z jej prochami została odprowadzona do grobu. Tam kilka lat wcześniej pochowano męża Magdy Andrzeja Przeradzkiego, który odszedł po przebyciu kilku udarów. Umer do samego końca opiekowała się ukochanym mężem. Niestety Przeradzki zmarł 29 listopada 2019 roku. Jego odejście było ogromną tragedią - mąż na zawsze pozostał wielką miłością jej życia.

Umer pragnęła spocząć właśnie przy nim. I tak się stało.

Skromny grób i mnóstwo kwiatów

Brązowa urna z prochami gwiazdy została pochowana w kamiennym grobie. Nie ma na nim zewnętrznej płyty nagrobnej, a zamiast niej jest ziemia, na której można posadzić rośliny. Po pochówku żałobnicy ułożyli na grobie Umer pojedyncze róże, a także wiele kolorowych wiązanek. Skromny nagrobek całkiem pod nimi utonął.

