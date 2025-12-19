Przyjaciele żegnają Magdę Umer kwiatami. Hołd oddał jej Rafał Trzaskowski. Zjawił się na cmentarzu z nietypową wiązanką

Kwiaty zamiast słów. Rafał Trzaskowski także oddał hołd Magdzie Umer

Wśród osób oddających hołd Magdzie Umer znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zamiast klasycznego, okazałego wieńca przyniósł niewielką kompozycję kwiatową w kształcie koła. Stroik przypominał świąteczny wieniec – prosty, stonowany, pozbawiony patosu.

W przeciwieństwie do tradycyjnych, dużych wiązanek, forma wybrana przez Rafała Trzaskowskiego była dyskretna i symboliczna. Wiele osób mogło to odczytać, jako wyraz osobistego, cichego szacunku dla artystki, która przez całe życie unikała nadmiernego rozgłosu.

Tłumy przyjaciół i ludzi kultury na Powązkach

Na ostatnie pożegnanie Magdy Umer przybyło wiele znanych postaci ze świata teatru, filmu i muzyki. W sali pożegnań na Powązkach Wojskowych pojawili się m.in. Emilia Krakowska, Andrzej Seweryn, Hanna Śleszyńska, Gabriela Muskała, Zbigniew Zamachowski oraz Janusz Gajos z żoną Elżbietą.

Szczególne poruszenie wzbudziła obecność Wojciecha Manna. Dziennikarz, mimo wyraźnych problemów z poruszaniem się, dotarł na uroczystość, wspierając się balkonikiem. Jego obecność była dla wielu wymownym dowodem, jak ważną osobą była dla niego Magda Umer.

Pogrzeb Magdy Umer bez patosu i symboli religijnych

Choć Magda Umer była osobą wierzącą, uroczystość pożegnalna miała charakter świecki. W sali żałobnej nie pojawiły się symbole religijne ani duchowny. Całość przebiegała w atmosferze skupienia i ciszy, a wspomnienia o artystce wyrażano głównie poprzez obecność, gesty i kwiaty.

To pożegnanie dobrze oddawało charakter Umer – osoby powściągliwej, ceniącej treść ponad formę i unikającej zbędnej pompy, nawet w najważniejszych momentach.

Magda Umer do ostatnich chwil pozostawała obecna w przestrzeni publicznej. Utrzymywała kontakt z odbiorcami, dzieliła się refleksjami, opowiadała o pracy i rodzinie w mediach społecznościowych. Po jej śmierci w sieci pojawiły się setki pożegnań od fanów, przyjaciół i ludzi kultury. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób postanowiło towarzyszyć jej w tej ostatniej drodze.