Ania i Kuba z "Rolnik szuka żony" o rodzicielstwie bez lukru. "To po prostu inny rozdział"

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2025-12-19 9:28

Bycie rodzicem zmienia wszystko - priorytety, tempo życia i sposób patrzenia na świat. Ania i Kuba z "Rolnik szuka żony" w rozmowie z nami opowiadają, jak wychowują swojego półtorarocznego synka Darka, jakie wyzwania pojawiają się każdego dnia i jak starają się zachować równowagę między pracą, obowiązkami domowymi a byciem rodzicami.

Miniony rok był dla Ani i Kuby z "Rolnik szuka żony" czasem dużych zmian, choć formalnie w ich związku niewiele się zmieniło. Nadal są narzeczeństwem, za to ich codzienność wypełnia opieka nad synkiem.

Synek rośnie, my się rozwijamy i pod kątem pracy, i pod kątem osobistym, bo wiadomo, dziecko przyniosło dużo zmian w życiu.

- przyznają zgodnie w rozmowie z "Super Expressem".

Rodzice starają się łączyć pracę, domowe obowiązki i wychowanie dziecka. Nie zawsze jest łatwo, bo ich synek jest bardzo aktywny i wymaga ciągłej uwagi. Mimo zmęczenia działają zespołowo i starają się wspierać nawzajem.

Nie przegap: Ania z "Rolnika" pokazała zdjęcia z chrzcin. Strój jej synka zaskakuje!

Ania spełnia się w roli mamy

Dla Ani macierzyństwo to zupełnie nowy rozdział. Przyznaje, że wcześniej była ciągle w biegu, ale dopiero teraz zobaczyła, jak bardzo zmienia się perspektywa, gdy pojawia się dziecko.

To wszystko jest kwestia przyzwyczajenia się, to po prostu inny rozdział w życiu.

W wychowaniu syna ważne są dla niej zasady i konsekwencja. Bohaterka "Rolnik szuka żony" nie chce wychowywać Darka "pod kloszem" i zamierza przygotować go na różne sytuacje, które może napotkać w przyszłości.

Na pewno nie będę mamą pobłażającą na wszystko

- zapewnia rolniczka. 

Choć Darek jest bardzo podobny do Kuby, to obecnie zdecydowanie bardziej ciągnie go do mamy. Rodzice dbają jednak o to, by tata miał z synem czas tylko dla siebie i by między nimi budowała się silna więź.

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą dla Darka pierwszymi, które może świadomie przeżywać. Ania i Kuba podchodzą do nich bez presji - najważniejsze jest dla nich bycie razem i cieszenie się chwilą, bo, jak podkreślają, dzieci dorastają szybciej, niż się wydaje.

Ania i Kuba o wychowywaniu synka Darka
Super Express Google News
Sonda
Lubisz program "Rolnik szuka żony"?
Ania i Kuba z Rolnik szuka żony
37 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLNIK SZUKA ŻONY