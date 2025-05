Ania i Kuba z "Rolnik szuka żony" świętują. Polacy ślą powinszowania

Choć malutki Dariusz ma dopiero rok, jego rodzice zadbali, by zapamiętał ten dzień (przynajmniej ze zdjęć!) jako wyjątkowy. Urodziny odbyły się w pubie prowadzonym przez Kubę – ukochanego Ani Derbiszewskiej, którego poznała w programie „Rolnik szuka żony”. Wnętrze lokalu zamieniło się w bajkową przestrzeń pełną balonów, złotych akcentów i prezentów, a najwięcej emocji wzbudziła okazała ścianka do zdjęć i tort rodem z królewskiej uczty.

Ania, która od czasu programu chętnie dzieli się swoim życiem w mediach społecznościowych, opublikowała wzruszający wpis z okazji roczku synka:

Dokładnie rok temu przyjechaliśmy razem do domu we trójkę i rozpoczął się nasz nowy rozdział. Pamiętam jak tego dnia, 15.05.2024 Darek przyszedł na świat, a ja nie wiedziałam, jak zapiąć pampersa, a potem w domu usiadłam z młodym i sama do siebie powiedziałam – teraz już wszystko będzie nową przygodą i czy ja sobie poradzę?”