Dorota z "Żona dla Polaka. Toronto" mieszka w luksusowej willi z basenem. Mamy zdjęcia

Dorota to 47-letnia bizneswoman związana z branżą kosmetyczną. Od lat z powodzeniem rozwija własny biznes w Kanadzie, łącząc przedsiębiorczość z naturalną energią i otwartością na ludzi. Jest romantyczką, która wierzy w miłość i relacje budowane na zaufaniu. Prywatnie wychowuje dwóch synów w wieku 10 i 14 lat, którzy są centrum jej świata.

Uczestniczka programu "Żona dla Polaka. Toronto" pochodzi z Głubczyc – niewielkiej miejscowości położonej blisko czeskiej granicy. Dorastała w spokojnym, kameralnym środowisku, gdzie dzieciństwo upływało na zabawach na podwórku, a relacje międzyludzkie miały ogromne znaczenie. To właśnie tam ukształtowało się jej podejście do życia i ludzi.

Po ukończeniu studiów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem Dorota zdecydowała się na odważny krok. W 2002 roku wyemigrowała do Kanady, rozpoczynając zupełnie nowy rozdział.

Nie miałam nic do stracenia. Mama już nie żyła, tata sobie radził. Pomyślałam: pojadę, zobaczę, co życie mi przyniesie

– wspominała w rozmowie z TVP.pl.

W Kanadzie poznała Marka – mężczyznę, który został jej mężem oraz partnerem biznesowym. Wspólnie prowadzili firmę kosmetyczną, która przyniosła im zawodowy sukces.

Byliśmy idealnym duetem - on spokojny i opanowany, ja pełna energii i pomysłów. Uczył mnie cierpliwości i opanowania, ja wnosiłam dynamikę i emocje. Byliśmy jak dwa światy, które się uzupełniały

– opowiadała w rozmowie z TVP.pl.

Tragiczne wydarzenie zmieniło wszystko. Niespodziewana śmierć męża sprawiła, że Dorota została sama z dwójką dzieci. To doświadczenie było dla niej ogromną próbą siły, ale również impulsem do przewartościowania życia. Dziś przyznaje, że nauczyła się stawiać siebie i swoje potrzeby na równi z obowiązkami.

Obecnie Dorota mieszka w przestronnej willi z basenem, położonej w eleganckiej dzielnicy Toronto. Mimo luksusowych warunków nie uważa się za osobę oderwaną od codzienności. Aktywnie spędza czas, trenuje pilates, jogę i taniec, a także – ku zaskoczeniu wielu – interesuje się wrestlingiem.

Decyzja o udziale w programie "Żona dla Polaka. Toronto" była dla niej świadomym krokiem. Dorota otwarcie mówi, że chce ponownie poczuć bliskość i znaleźć partnera, z którym mogłaby dzielić codzienność. Jej idealny mężczyzna powinien być opiekuńczy, silny, wysoki i mieć poczucie humoru. Czy udział w programie pomoże jej odnaleźć miłość?

