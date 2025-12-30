Miłość nie zna granic, nawet tych między Polską a Kanadą. W 2. sezonie "Żony dla Polaka" przenosimy się do kolorowego, wielokulturowego Toronto, gdzie czworo Polonusów - Dorota, Maciek, Matt i Wojtek - spróbuje odnaleźć swoją drugą połówkę. Każde z nich zaprosi kandydatów i kandydatki z Polski, którzy wierzą, że jedna decyzja może odmienić ich życie. Nadchodzący sezon show będzie obfitował w emocjonujące randki, momenty głębokich wzruszeń, zaciętą rywalizację oraz … sceny zazdrości. Malownicze scenerie Toronto będą idealnym dopełnieniem romantycznych spotkań we dwoje, nie zabraknie również polskich akcentów miasta.

W 1. odcinku serii Kacper Kuszewski odwiedzi bohaterów w ich domowych zaciszach, porozmawia o ich oczekiwaniach i dotychczasowych doświadczeniach miłosnych. Następnie bohaterowie na podstawie listów i wideo-wizytówek wybiorą kandydatki i kandydatów, których zaproszą do siebie. Jednak tym razem, inaczej niż w 1. edycji show, mieszkańcy Polski przylecą do bohaterów na dłużej. Nie będzie pożegnań po pierwszych randkach.

Zmiany w drugim sezonie "Żony dla Polaka"

Drugi sezon "Żony dla Polaka" będzie również zawierała inne istotne zmiany – Kacper Kuszewski wcieli się w rolę pełnoprawnego prowadzącego i widzowie zobaczą go w każdym odcinku show. Dodatkowo w TVP VOD pojawi się specjalny cykl składający się z ekskluzywnych materiałów zrealizowanych specjalnie dla VOD oraz scen, które nie znalazły się w odcinkach rejsowych. Dzięki temu widzowie TVP VOD będą mieli szansę poznać jeszcze lepiej bohaterów programu oraz odkryć ciekawe miejsca Toronto.

Seria będzie liczyła 9 odcinków.

Kim są bohaterowie "Żona dla Polaka. Toronto"?

Dorota – jest 47-letnią bizneswoman, wywodzi się z branży kosmetycznej. Romantyczka, która z otwartością i pozytywną energią podchodzi do życia. Uwielbia tańczyć, chodzić na pilates oraz oglądać filmy i… wrestling. Jest mamą dwóch synów – 10 i 14-latka. Jej wymarzony mężczyzna powinien być silny, wysoki, opiekuńczy i z poczuciem humoru. Temu jedynemu jest gotowa oddać swoje serce.

Maciej "Matt" – ma 54 lata, pochodzi z Tarnowa, od prawie 30 lat mieszka w Kanadzie. Złota rączka z sercem cukiernika i duszą romantyka, który porzucił karierę w korporacji na rzecz spokojniejszego życia.

Przystojny, ciepły, z zasadami. Gotowy na nową miłość, z którą spędzi drugą połowę życia. Uwielbia kobiety naturalne, tradycyjne i z poczuciem humoru.

Wojtek – jest 43-letnim managerem w banku ds. inwestycji, przeprowadził się do Kanady w wieku 7 lat. Uwielbia sport, ale również tańczy - salsę i bachatę. Ceni sobie aktywny tryb życia i dobrą zabawę. Uwielbia muzykę, szczególnie elektro i jest częstym bywalcem festiwali na całym świecie. Największym marzeniem Wojtka jest poznać uczciwą i mądrą kobietę, która zostanie jego żoną oraz matką jego dzieci.

Maciek - 46-letni Maciek pochodzi z Gdyni, od kilkunastu lat pracuje jako menedżer projektów i programów w międzynarodowej firmie. Prowadzi aktywny tryb życia – lubi spacery po mieście, regularnie chodzi na siłownię, a za młodu trenował judo. Uwielbia stare samochody oraz jazdę na motocyklu. W relacji najważniejsze są dla niego partnerstwo, wzajemne zrozumienie i spokój emocjonalny. Ma wiele dystansu do siebie i świata, i tego też szuka u kobiet.

