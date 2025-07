Wraca "Żona dla Polaka". Już wiadomo, kto wystąpi. Będzie kobieta z Kanady! Mamy zdjęcia

Pierwszy sezon "Żony dla Polaka" zakończył się szczęśliwie dla jednej z par. Niestety, po jakimś czasie i ten związek okazał się niewypałem. Być może bardziej niż bohaterom ze Stanów Zjednoczonych, poszczęści się tym z Kanady? Już wiadomo, że będzie drugi sezon hitu Telewizji Polskiej. Tym razem jednak nie tylko panowie będą szukać polskiej żony, ale i pani polskiego męża. Będzie się działo!

Zobacz także: Internauci ostro polecieli! Skomentowali "Żonę dla Polaka", dostało się dwóm kandydatkom. Kto tu ma rację?

"Żona dla Polaka" wraca z nowymi uczestnikami z Kanady. Kogo zobaczymy na antenie TVP?

Jak informuje Telewizja Polska, tym razem akcja programu przenosi się do Kanady, a konkretnie Toronto, gdzie czwórka bohaterów czeka na poznanie drugiej połówki z Polski. Do udziału w castingu, poznania się bliżej oraz podjęcia próby zbudowania relacji zapraszają panowie: Wojtek, Maciek i "Matt" Maciej. W tej edycji, po raz pierwszy do grona uczestników dołącza również kobieta - Dorota, która również wierzy, że miłość nie zna granic i liczy na poznanie bratniej duszy.

Zobacz także: "Żona dla Polaka": Mariusz padł na kolana! "Boże Chryste, chłop oszalał". Kto znalazł miłość?

Dorota jest 47-letnią bizneswoman działającą w branży kosmetycznej. To romantyczka, która z otwartością i pozytywną energią podchodzi do życia. Uwielbia tańczyć, chodzić na pilates oraz oglądać filmy i… wrestling. Jest mamą dwóch synów – 10 i 14-latka. Jej wymarzony mężczyzna powinien być silny, wysoki, opiekuńczy i z poczuciem humoru. Temu jedynemu jest gotowa oddać swoje serce.

Maciej "Matt" ma 54 lata, pochodzi z Tarnowa, od prawie 30 lat mieszka w Kanadzie. To "złota rączka" z sercem cukiernika i duszą romantyka, który porzucił karierę w korporacji na rzecz spokojniejszego życia. Jest przystojny, ciepły, z zasadami. Matt jest gotowy na nową miłość, z którą spędzi drugą połowę życia. Uwielbia kobiety naturalne, tradycyjne i z poczuciem humoru.

Wojtek jest 43-letnim managerem ds. inwestycji, pracuje w banku. Przeprowadził się do Kanady w wieku 7 lat. Uwielbia sport, ale również taniec - salsę i bachatę. Ceni sobie aktywny tryb życia i dobrą zabawę. Uwielbia muzykę, szczególnie elektro i jest częstym bywalcem festiwali na całym świecie. Największym marzeniem Wojtka jest poznać uczciwą i mądrą kobietę, która zostanie jego żoną oraz matką jego dzieci.

Ostatni uczestnik to 46-letni Maciek, który pochodzi z Gdyni, ale od kilkunastu lat pracuje jako menedżer projektów i programów w międzynarodowej firmie. Prowadzi aktywny tryb życia – lubi spacery po mieście, regularnie chodzi na siłownię, a za młodu trenował judo. Uwielbia stare samochody oraz jazdę na motocyklu. W relacji najważniejsze są dla niego partnerstwo, wzajemne zrozumienie i spokój emocjonalny. Ma wiele dystansu do siebie i świata i tego też szuka u kobiet.

Zapowiada się dobrze? Jeśli szukacie miłości, już możecie zgłaszać się do programu, w którym wystąpią Dorota, Matt, Wojtek i Maciek!

Zobacz także: Iga nie miała litości dla Łukasza w "Żona dla Polaka". Wyjawiła to szeptem, ale i tak się nagrało

Już można się zgłaszać! Ruszył casting na "drugie połówki" dla kanadyjskich bohaterów randkowego show Telewizji polskiej

Do udziału w nowej edycji "Żony dla Polaka" zgłosiła się czwórka chętnych z Kanady. Teraz czas na krok Polek i Polaków zainteresowanych możliwością udziału w programie, gdzie można poznać partnera na całe życie.

Miłość nie zna granic - daj sobie szansę! Rusza 2. edycja programu "Żona dla Polaka", tym razem w Kanadzie. Wojtek, Dorota, Maciek i Matt Maciej czekają na Wasze zgłoszenia - czytamy na facebookowym profilu TVP.

Zobacz także: "Żona dla Polaka". Mariusz zirytował swoją wybrankę. Później wcale nie było lepiej. Którą z kandydatek wybrał? Już wiadomo!

Zgłaszać można się przez formularz udostępniony na facebookowym koncie TVP.

Marzysz o prawdziwej miłości? Nadal szukasz tej jednej, wyjątkowej osoby? Zgłoś się do 2. edycji programu "Żona dla Polaka" i daj sobie szansę na miłość, która nie zna granic Szukamy otwartych, pełnych pasji i ciekawych życia singielek i singli w wieku 25-50 lat, którzy są gotowi na nowe. Tym razem nasze serca kierujemy za ocean, do Kanady, gdzie być może czeka na Ciebie ktoś, kto odmieni Twoje życie - czytamy w formularzu rejestracyjnym.

Zobacz także: "Żona dla Polaka" - kawalerowie dokonali wyborów. Kto dostał szansę na miłość? Wielkie rozczarowanie u Łukasza

Zobacz więcej zdjęć. Wraca "Żona dla Polaka" TVP. Mamy zdjęcia 4 nowych uczestników. Zobaczcie!