"Żona dla Polaka": Mariusz padł na kolana! "Boże Chryste, chłop oszalał". Kto znalazł miłość?

"The Traitors. Zdrajcy": Niedoszła Miss, ekscentryczna nauczycielka, piękna modelka... Oto uczestnicy!

Uczestnicy 2. sezonu "The Traitors"

"The Traitors": Pierwszy odcinek 2. sezonu i już jedna z uczstniczek zataiła WIELKĄ rzecz! Nieuczciwe?

"The Traitors. Zdrajcy 2" - relacja

Tak go pożegnała

Ostatni odcinek programu "Żona dla Polaka" został nagrany w Polsce. Był czasem podsumowań dla uczestników. Było to także ich pierwsze spotkanie z Kacprem Kuszewskim. Czy komuś udało się znaleźć prawdziwą miłość?

Bohaterowie przyjechali do Zakopanego, by zamknąć ten rozdział swoich sercowych przygód.

Mariusz i Joanna – iskrzące emocje i nieoczekiwane zbliżenie

Między Mariuszem i Joanną z "Żona dla Polaka" od początku było widać napięcie – drobne spięcia, jak choćby o butelkę po wodzie, ujawniły ich różnice.

No żyjemy poniekąd w takiej właśnie komedii, totalnie się nie zgadzamy – stwierdziła Joanna, komentując ich nieustanne sprzeczki.

Podczas rozmowy na trawie Asia poruszyła temat zdjęć Mariusza z byłymi partnerkami.

Ja jeszcze, jak żyję te x lat na tym świecie, nie spotkałam się, żeby mężczyzna miał zdjęcia na półce przed łóżkiem z pięcioma, czy tam sześcioma babami swoimi byłymi - dziwiła się kobieta.

Mimo tych różnic, między parą pojawiła się nić porozumienia:

Jak takie stare, dobre małżeństwo, które gdzieś tam się przekamarza i dogryza sobie, no w wielu kwestiach życiowych się totalnie nie zgadzamy – mówiła Asia.

Mam nadzieję, że troszeczkę Asia się zrelaksuje, bo jest bardzo spięta i jakieś strzela fochy na okrągło – dodał Mariusz.

Przeczytaj także: Agata z "Żony dla Polaka" schudła! Zobaczcie, jak teraz wygląda. Wyznała, ile kilogramów straciła

Mateusz i Nicola – próba zbliżenia i brak chemii

Mateusz zabrał Nicolę do restauracji, gdzie spróbowali tradycyjnych polskich przysmaków – oscypków, smalcu i ogórków. Choć atmosfera była miła, brakowało między nimi iskry:

Fajnie by było, gdyby Mateusz miał tę iskrę w oku, jak widzi mnie, tak samo jak widzi smalec, ale jest inaczej i tyle – skwitowała Nicola.

Podczas spaceru i kupowania pamiątek różnice charakterów stały się jeszcze bardziej widoczne.

Lubi się ukrywać i ja tego nie lubię. Ja jestem taka, że wychodzę do ludzi, a nie przed nimi uciekam. Strasznie mnie to denerwuje i tutaj zupełnie się nie dogadaliśmy - mówiła Nicola. - No, w ogóle trochę nudny jest – dodała szczerze.

Mimo braku chemii, zakończyli swoją przygodę przyjacielskim pocałunkiem.

Sebastian i Andżelika – rozczarowanie i niedosyt

Sebastian i Andżelika wybrali się na romantyczny masaż, jednak kobieta szybko oznajmiła, że partner nie spełnia jej oczekiwań:

Okazało się, że jest innym człowiekiem, niż przedstawiał się na samym początku. (...) Chciałabym spędzać czas bardziej kreatywnie, bardziej stawiać na sztukę i rozwijać się w tym zakresie, ale też spędzać czas z kimś, kto będzie chciał mi ten świat pokazywać.

Łukasz – czas refleksji i wewnętrznego spokoju

Łukasz po zakończeniu zdjęć do "Żona dla Polaka" wrócił do Polski, by odpocząć i odnaleźć wewnętrzny spokój.

Odzyskałem spokój. Miałem pewne przemyślenia. Chyba za bardzo chciałem, żeby wszyscy mnie lubili i żeby każdego zadowolić. Dopiero ta sytuacja i też dziewczyny to uświadomiły mi, że jestem zbyt miły jakkolwiek. Jest to dla mnie taki dobry czas.

Czy komuś w "Żona dla Polaka" udało się znaleźć miłość?

Bohaterowie oraz kandydatki spotkali się na szczycie Gubałówki, by podzielić się swoimi doświadczeniami i podsumować wspólną przygodę.

Łukasz – czas refleksji i nieoczekiwane spotkanie

Łukasz dzięki występowi w "Żona dla Polaka" lepiej zrozumiał własne potrzeby. Choć na finale pojawił się bez partnerki, produkcja przygotowała dla niego niespodziankę – spotkanie z Igą. Mimo wcześniejszych nieporozumień, oboje przyznali, że wciąż utrzymują kontakt i mogą na sobie polegać.

Mateusz i Nicola – przyjaźń zamiast miłości

Ich relacja zakończyła się przyjaźnią:

U nas jednogłośnie tylko znajomi, przyjaciele i tak nam jest dobrze – powiedziała Nicola.

Mateusz również nie ukrywał, że z Nicolą połączyła go bardziej przyjacielska więź:

W końcu tak Nikola była jako najlepsza przyjaciółka i tak zostało.

Koniec relacji Sebastiana i Andżeliki

Sebastian przyznał, że czuje ulgę po zakończeniu programu:

Czuję ulgę, że koniec programu, że już wracam do normalnych życzeń.

Andżelika natomiast stwierdziła:

Uważałam się za osobę, która jest gotowa do założenia rodziny i gotowa na małżeństwo. To, że nie jest to Sebastian, niczego nie wyklucza.

Asia i Mariusz – od spięć do zbliżenia

Ich relacja pełna była napięć i różnic, ale ostatecznie zbudowali silną więź. Podczas spotkania z Kacprem Kuszewskim Mariusz zaskoczył Joannę gestem, który ją zszokował:

Pomyślałam, że na zawał padnę, bo myślę Boże Chryste chłop oszalał, pierścionek mi chce dawać.

Okazało się jednak, że to jedynie breloczek z palmą i zaproszenie do Miami. Asia, choć miała wątpliwości, po trzech tygodniach zdecydowała się odwiedzić Mariusza, co zaowocowało spędzeniem wspólnych chwil w romantycznej atmosferze.

Finał programu pokazał, że choć nie wszyscy znaleźli miłość, każdy uczestnik wyniósł z tej przygody ważne lekcje o sobie i swoich potrzebach.

Autor:

Iga nie miała litości dla Łukasza w "Żona dla Polaka" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.