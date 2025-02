Agata z "Żony dla Polaka" schudła! Zobaczcie, jak teraz wygląda. Wyznała, ile kilogramów straciła

Barbara Bursztynowicz jednak wróci do "Klanu"?! Słowa producenta zaskakują

Agata pojawiła się w show "Żona dla Polaka"... z nudów. Tak wyznała w sieci, a konkretnie na TikToku, gdzie publikuje nagrania. Napisała: "Kiedy z nudów zgłosiłaś się do programu, a teraz wszyscy co niedzielę oglądają cię w telewizji".

Młoda, piękna blondynka budzi sporo emocji, a internauci chętnie wypytują ją o udział w show, ale i bardziej prywatne kwestie. Ostatnio zauważyli, że ich ulubienica mocno schudła. Agata przyznała, że faktycznie tak jest i wyznała, ile kilogramów zgubiła.

Agata z "Żony dla Polaka" chudnie na potęgę

Gdy uczestniczka "Żony dla Polaka" dodała filmik z wpisem o nudzie (możecie zobaczyć go niżej), która zmotywowała ją do udziału w programie, natychmiast pojawiły się komentarze. Jeden z nich otwarcie nawiązał do fizycznej metamorfozy Agaty, której nie da się nie zauważyć.

Rany, jaka pani chudziutka, kamery dodają kilogramów albo metamorfoza była. Miło się panią ogląda tak swoją drogą, fajny z pani człowiek - czytamy w komentarzach.

Agata nie ma problemu z odpisywaniem osobom, które oglądają ją w telewizji i śledzą w sieci. Nie robi też tajemnicy ze swojej przemiany.

Do chudziutkiej mi jeszcze brakuje, ale tak, schudłam dziesięć kilogramów, a kamera swoje dodaje - wyznała.

Widzicie różnicę?

Kiedy i gdzie oglądać "Żonę dla Polaka"? O czym jest show?

Ci, którzy polubili program "Rolnik szuka żony", mogą skusić się na nowy format TVP "Żona dla Polaka", w którym panowie szukają partnerek, jednak nie w Polsce, a w USA.

Kacper Kuszewski, który jest narratorem w show, opowiadał w rozmowie z "Super Expressem":

(...) w obu programach panowie szukają żony, ale na tym podobieństwa się kończą. Miejsce akcji, sposób opowiadania tych historii będzie zupełnie inny. Myślę, że bardzo ciekawe jest już samo to, że mężczyźni, którzy szukają żony, mieszkają na stałe w Chicago. Właśnie tam i okolicach były realizowane zdjęcia i cała ta przygoda się wydarzyła. To miejsce jest czymś radykalnie odmiennym od "Rolnik szuka żony" i myślę, że to będzie bardzo intrygujące i ciekawe.

Od niedzieli, 9 lutego, widzowie będą mogli cieszyć się podwójną dawką emocji. Telewizja Polska zmieniła harmonogram emisji i co tydzień pokaże dwa odcinki "Żony dla Polaka" jeden po drugim.

Program startuje o godzinie 20:20.

Zmiana w emisji programu "Żona dla Polaka" wchodzi w życie od 9 lutego. Tego dnia na antenie pojawią się odcinek 6 i 7. Kolejne tygodnie zapowiadają się równie intensywnie:

9 lutego – odcinek 6 i 7,

16 lutego – odcinek 8 i 9,

23 lutego – odcinek 10 i 11.

Powtórki można oglądać w soboty na TVP1 od 15:05, na TVP Kobieta o 19:30 i TVP Rozrywka o 21:10.

