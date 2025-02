„Żona dla Polaka” – 5. odcinek pełen emocji! Czy Mateusz jest gotowy na poważny związek?

To jej codzienność!

„Żona dla Polaka” to reality show emitowane na antenie TVP1, w którym polscy single mieszkający za granicą poszukują miłości i partnerki na całe życie. Program przedstawia losy mężczyzn, którzy mimo życia na obczyźnie pragną stworzyć rodzinę z Polką. Uczestnicy zapraszają wybrane kobiety do swojego świata, aby sprawdzić, czy uda im się nawiązać prawdziwe uczucie i odnaleźć bratnią duszę. W trakcie serii widzowie śledzą randki, rozmowy i trudne decyzje bohaterów, a także poznają realia życia Polaków za granicą. To emocjonujące połączenie romantyzmu, kulturowych różnic i dylematów sercowych.

Zobacz też: Wielkie zmiany w emisji "Żony dla Polaka". Fani będą zachwyceni

Czy Mateusz jest gotowy na poważny związek?

Mateusz, młody strażak, wciąż waha się między dwiema kobietami: szaloną i spontaniczną Nikolą oraz stabilną i rozważną Olą. To właśnie ta druga otwarcie podzieli się swoimi wątpliwościami:

Ja, szczerze mówiąc, nie widzę tego, żebyś był gotowy na jakąś poważną relację. Mnie się wydaje Mati, że Ty jeszcze nie przeszedłeś jeszcze takiego okresu młodzieńczego i trochę się spieszysz niepotrzebnie. Czasami warto się zastanowić, czy nie działa się z jakąś niepotrzebną presją

– mówi Ola podczas randki.

Czy Mateusz posłucha jej rad, czy jednak pójdzie za głosem serca?

Sebastian na randce z Sandrą, ale Andżelika ma swój plan

Sebastian, który czuje się swobodniej w rozmowach w cztery oczy, ponownie wybierze Sandrę na randkę. Ich relacja nabiera tempa, ale nie wszystkim się to podoba… Delikatnie zazdrosna Andżelika postanawia zastosować klasyczny fortel – spędza więcej czasu z ojcem Sebastiana, panem Bogdanem. Czy uda jej się wpłynąć na wybory mężczyzny?

Nie przegap: Kandydatka z "Żona dla Polaka" wystąpiła już w kilku innych programach! Nie jest debiutantką

Trudna decyzja przed Łukaszem, Joanna dystansuje się od Mariusza

Łukasz nie pozwoli nikomu decydować za siebie, ale… postanawia skonsultować się z bliskimi. Na kolację zaprosi swoją siostrę z mężem i dzieckiem. Czy ich opinia pomoże mu podjąć kluczową decyzję? I kto tym razem usłyszy słowa pożegnania?

Joanna coraz bardziej dystansuje się od Mariusza. Wpływ na jej zachowanie mają inne kobiety w programie.

Ania jest kokietką, ja ją nawet lubię, ale jej nie ufam, moim zdaniem jest nieszczera. Daria mi nic złego nie zrobiła, bije od niej takie ciepło, ale ma dużo cech, które mnie wkurzają

– wyznaje przed kamerami.

Ale to nie koniec. W prywatnej rozmowie otwarcie przyzna Mariuszowi, że nie potrafi się przed nim otworzyć właśnie przez jego koleżanki. Czy to oznacza, że chce odejść z programu, czy może próbuje wymusić na mężczyźnie inną decyzję?

Polski festiwal w USA – jak wygląda prawdziwa polska zabawa za oceanem?

Poza emocjonującymi rozmowami i dylematami sercowymi uczestnicy wezmą udział w typowym polskim festiwalu w USA. To wyjątkowa okazja, by poczuć atmosferę polskiej kultury za oceanem. Tradycyjne jedzenie, muzyka i ludowe akcenty – wszystko to sprawi, że ten odcinek będzie jeszcze bardziej wyjątkowy.

Nie przegap! 5. odcinek „Żony dla Polaka” już w niedzielę, 2 lutego, o godz. 20:20 w TVP1. Kto podejmie najtrudniejszą decyzję? Czy Mateusz znajdzie odpowiedź na swoje dylematy? Dowiemy się już niebawem!