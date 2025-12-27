Dodaj do ciepłej wody i zanurz spuchnięte stopy. Po 15 minutach obrzęki znikną. Domowy sposób na spuchnięte stopy

Świąteczne obżarstwo i długie siedzenie mogą prowadzić do nieprzyjemnych obrzęków stóp.

Istnieje prosty i skuteczny sposób na szybką ulgę i pozbycie się opuchlizny.

Dodaj ten składnik do ciepłej wody, a Twoje stopy odzyskają lekkość w zaledwie 15 minut!

Dodaj do ciepłej wody i zanurz spuchnięte stopy. Po 15 minutach obrzęki znikną

Rodzinne spotkania i siedzenie przy stole w Boże Narodzenie mogą odbić się na naszym samopoczuciu i zdrowiu. Oprócz tradycyjnego już przejedzenia powodującego zgagę i niestrawność, inną częstą dolegliwością są spuchnięte stopy. Najczęściej pierwsze objawy pojawiają tuż po wstaniu od świątecznego stołu, ale mogą utrzymać się i nawet nasilić następnego dnia. Wówczas ciężko jest nam zmieścić stopę do buta. Oczywiście spuchnięte stopy mogą być objawem różnych stanów, od błahych, przejściowych do poważnych problemów zdrowotnych. Jeśli ten stan się powtarza to warto znaleźć przyczynę i skonsultować się z lekarzem. A jak szybko przynieść sobie ulgę i zmniejszyć obrzęki na stopach po świętach? Tu pomoże łagodząca kąpiel. Dodaj ten jeden składnik do ciepłej wody w misce i zanurz w niej spuchnięte stopy. Obrzęki powinny zniknąć po 15 minutach.

Domowy sposób na spuchnięte stopy

W większości przypadków domowe sposoby mogą pomóc złagodzić obrzęk stóp i przynieść ulgę. Jednym z nich jest kąpiel w wodzie z dodatkiem soli Epsom. Sól Epsom, czyli siarczan magnezu ma właściwości przeciwzapalne i relaksujące, które mogą pomóc zmniejszyć obrzęk, ból i napięcie mięśniowe. Jak przygotować kąpiel na spuchnięte stopy z solą Epsom? Napełnij miskę lub wannę ciepłą (nie gorącą) wodą. Temperatura powinna być przyjemna i komfortowa. Dodaj około 1/2 do 1 szklanki soli Epsom na 4 litry wody i zamieszaj, aż całkowicie się rozpuści. Zanurz stopy w wodzie i mocz je przez 15-20 minut. Po zakończeniu kąpieli osusz stopy czystym ręcznikiem i nałóż na nie krem nawilżający, aby zapobiec wysuszeniu skóry.