Zwilż wacik i przetrzyj wieczorem plamy starcze na twarzy. Wybieli je i przebarwienia zaczną znikać dzień po dniu. Sposób na plamy starcze

Plamy starcze to powszechny problem, często wynikający z ekspozycji na słońce.

Istnieje prosty, domowy sposób, który może pomóc rozjaśnić te przebarwienia.

Dowiedz się, jak cytryna może zdziałać cuda dla Twojej skóry i co robić, by zapobiec powstawaniu nowych plam!

Zwilż wacik i przetrzyj wieczorem plamy starcze na twarzy. Z czasem je wybieli

Plamy starcze, zwane również plamami wątrobowymi lub soczewicowatymi, to problem skórny, który dotyka wielu kobiet w każdym wieku. Główną przyczyną powstawania plam starczych jest długotrwała ekspozycja na promieniowanie UV. Najczęściej pojawiają się po 40. roku życia, a narażone na ich powstawanie są osoby o jasnej karnacji. Pojawiają się głównie na dłoniach, twarzy i dekolcie i choć są niegroźne dla zdrowia, to jednak mogą być przyczyną kompleksów. I zapewne z tego powodu wiele osób szuka w sieci odpowiedzi na pytanie, jak pozbyć się plam starczych domowym sposobem. Oczywiście metod na rozjaśnianie przebarwień na skórze jest wiele i jeśli nie masz środków na regularne laserowe rozjaśnienie w gabinecie kosmetycznym to wypróbuj domowy sposób z cytryną. Zwilż tym roztworem wacik i przecieraj wieczorem plamy na swojej twarzy. Z czasem staną się coraz jaśniejsze.

Domowy sposób na plamy starcze. Jak je rozjaśnić?

W walce z przebarwieniami bardzo ważna jest odpowiednia pielęgnacja skóry przed cały rok i ochronie jej przed promieniami słonecznymi. Dlatego codziennie nakładaj krem z filtrem na twarz i pozostałe odsłonięte części ciała. A jak usunąć plamy starcze domowym sposobem? Tu pomoże roztwór soku z cytryny z wodą. Wymieszaj je w proporcji 1:2 i przecieraj powstałym płynem plamy na twarzy każdego wieczora. Sok z cytryny jest popularnym domowym sposobem na rozjaśnianie przebarwień na skórze ze względu na zawartość kwasu cytrynowego, który działa jako naturalny środek złuszczający i rozjaśniający.

Pielęgnacja skóry dojrzałej. Jak chronić ją przed powstawaniem plam starczych?

Jak już wspomniałam, kluczową zasada w pielęgnacji skóry dojrzałej jest ochrona jej przed działaniem promieni słonecznych. To niestety one powodują szybsze starzenie się skóry i w efekcie uwidaczniają się na niej przebarwienia. Dlatego w miarę możliwości unikaj przebywania na słońcu i przez cały rok stosuj kremy z filtrem przeciwsłonecznym na odsłonięte miejsca na ciele. Unikaj także stosowania agresywnych kosmetyków i zabiegów, które mogą podrażnić skórę i pogorszyć stan plam starczych.