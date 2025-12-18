Naturalna magia świąt zamknięta w pięknych opakowaniach i pielęgnacyjnych rytuałach

Karolina Piątkowska
2025-12-18 11:13

Są prezenty, które cieszą tylko przez chwilę… i takie, które zostają na dłużej, bo codziennie przypominają o kimś bliskim. Zestawy prezentowe YOPE na 2025 rok powstały właśnie z myślą o tych drugich - praktycznych, pięknych i pełnych troski o skórę i samopoczucie. Oto propozycje pełne naturalnych inspiracji i zimowych zapachów.

YOPE

i

Autor: YOPE/ Materiały prasowe

DLA NIEJ - seria Waterfully

Nawilżenie, świeżość i czystość formuł - Waterfully to ukojenie dla skóry spragnionej miękkości i równowagi. Zestawy z tej serii to idealny prezent dla kobiet, które kochają komfort oraz minimalistyczną, skuteczną pielęgnację.

W propozycjach prezentowych znajdziemy luksusowy zestaw pielęgnacyjny, w którego skład wchodzą:

  •  Pianka do mycia twarzy – łagodnie, ale skutecznie oczyszcza skórę z codziennych zanieczyszczeń, bez uczucia ściągnięcia.
  •  Łagodzący tonik- esencja – przywraca równowagę pH, dogłębnie nawadnia i wzmacnia barierę ochronną skóry, dając uczucie komfortu i odświeżenia.
  •  Naprawcze serum z ceramidami – intensywnie nawilżająca i regenerująca kuracja dla skóry suchej, wrażliwej i osłabionej.
  •  Krem na dzień – Ujędrnia i wielopoziomowo nawilża, sprawiając, że cera staje się porcelanowo gładka, świetlista i sprężysta, z efektem plump.
  •  Krem na noc – Zapewnia całonocną hydronaprawę podczas snu, wspiera procesy odnowy biologicznej.

Idealny zestaw „dla niej”, który otuli skórę wilgocią i lekkością.

YOPE

i

Autor: YOPE/ Materiały prasowe

DLA NIEGO - seria YOPE MEN

Nowoczesna pielęgnacja dla mężczyzn, którzy cenią naturalne składy i praktyczne formuły. W pudełku gotowym do wręczenia znajdziemy produkty takie jak:

  • Krem do twarzy Siła Regeneracji – intensywnie odżywia i przywraca energię zmęczonej skórze
  • Żel do mycia twarzy Energia Oczyszczenia – skutecznie oczyszcza i odświeża skórę, nie wysuszając jej i nie powodując uczucia ściągnięcia
  • Żel pod prysznic Drzewo Cedrowe, Jałowiec i Chilli – pobudza ciało i zmysły otulającym aromatem drzewa cedrowego
  •  Szampon Save my hair - wzmacnia i przeciwdziała wypadaniu włosów

Prezent idealny dla partnera, taty, brata czy przyjaciela.

YOPE

i

Autor: YOPE/ Materiały prasowe

CHRISTMAS MOOD - Zimowy Nastrój & Zimowa Słodycz

Zimowe zapachy YOPE powracają w wielkim stylu. To serie, które potrafią stworzyć atmosferę świąt w każdym domu.

Wybierz jeden z zestawów, który otuli zmysły i zaopiekuje się skórą w zimowym stylu.

Zimowy Nastrój

Nuty różowego pieprzu, cedru, wanilii i żywicy tworzą zapach pełen elegancji i ciepła, doskonały dla miłośników subtelnie otulających aromatów.

Dostępne zestawy:

  •  Żel pod prysznic + balsam do ciała + krem do rąk
  •  Żel pod prysznic + balsam do ciała
  • Perfumetka + balsam do ciała
  • Mydło + krem do rąk
YOPE

i

Autor: YOPE/ Materiały prasowe

Zimowa Słodycz

Aromat wanilii, kardamonu, świątecznych wypieków - idealny dla osób kochających słodkie i ciepłe zapachy.

Proponowane opcje prezentowe:

  • Żel pod prysznic + mydło
  • Żel pod prysznic + balsam do ciała + krem do rąk
  • Perfumetka + balsam do ciała
  • Mydło + krem do rąk

To urocze, nastrojowe prezenty, które wprowadzą magię do każdego domu.

YOPE

i

Autor: YOPE/ Materiały prasowe

BESTSELLERY YOPE - klasyki, które kochają wszyscy

Klasyczne mydła YOPE od lat należą do najchętniej wybieranych produktów marki. Kultowe zapachy takie jak Bez, Figa, Mandarynka czy Czereśnia cieszą się niesłabnącą popularnością i świetnie sprawdzają się jako uniwersalne prezenty. Mandarynka, dzięki cytrusowym nutom, idealnie wpisuje się w zimowo-świąteczny klimat, a Czereśnia swoim słodkim, owocowym aromatem przywodzi na myśl świąteczne wypieki i domową atmosferę.

YOPE

i

Autor: YOPE/ Materiały prasowe

DLA DZIECKA — seria YOPE Kids

Delikatne, naturalne formuły stworzone z myślą o wrażliwej skórze najmłodszych.

W zestawie prezentowym znajdziemy:

  •  Szampon do włosów Łatwe mycie - nie podrażnia oczu podczas mycia, stworzony dla delikatnej dziecięcej skóry
  • Spray ułatwiający rozczesywanie Łatwe rozczesywanie - łatwo i bezboleśnie je poskramia poplątane włosy, pozostawiając je gładkie, błyszczące i dokładnie rozczesane
  •  Mydło do rąk Jaśmin - pielęgnuje skórę i pięknie pachnie
  • Żel dla dzieci pod prysznic Żurawina i lawenda - delikatny dla skóry, idealny do wieczornej rutyny przed

To świetny pomysł na prezent dla dzieci w każdy wieku, pielęgnacja połączona z radością.

YOPE

i

Autor: YOPE/ Materiały prasowe

DLA NASTOLATKA — seria SkinProgress

Dla młodzieży, która dopiero zaczyna przygodę ze świadomą pielęgnacją. SkinProgress to linia opracowana tak, aby wspierać skórę w okresie dojrzewania: oczyszczać, łagodzić i nawilżać.

Co znajdziesz w zestawie?

  • Hydroaktywny balsam do ciała - zapewnia efekt długotrwałego i głębokiego nawilżenia
  •  Hydrobiotyczna mgiełka do twarzy - Przywraca równowagę i świeżość, a także utrzymuje odpowiednie nawilżanie twarzy
  • Acidofilny żel do mycia twarzy - skutecznie, ale delikatnie oczyszcza i pilinguje skórę, dając jej przyjemne codzienne odświeżenie
  • Korneoterapeutyczny krem do twarzy - reguluje wydzielanie sebum i chroni przed czynnikami drażniącymi

Całość zamknięta w pięknym pudełku - idealny prezent dla nastolatków.

YOPE

i

Autor: YOPE/ Materiały prasowe
