Naturalna magia świąt zamknięta w pięknych opakowaniach i pielęgnacyjnych rytuałach

DLA NIEJ - seria Waterfully

Nawilżenie, świeżość i czystość formuł - Waterfully to ukojenie dla skóry spragnionej miękkości i równowagi. Zestawy z tej serii to idealny prezent dla kobiet, które kochają komfort oraz minimalistyczną, skuteczną pielęgnację.

W propozycjach prezentowych znajdziemy luksusowy zestaw pielęgnacyjny, w którego skład wchodzą:

Pianka do mycia twarzy – łagodnie, ale skutecznie oczyszcza skórę z codziennych zanieczyszczeń, bez uczucia ściągnięcia.

Łagodzący tonik- esencja – przywraca równowagę pH, dogłębnie nawadnia i wzmacnia barierę ochronną skóry, dając uczucie komfortu i odświeżenia.

Naprawcze serum z ceramidami – intensywnie nawilżająca i regenerująca kuracja dla skóry suchej, wrażliwej i osłabionej.

Krem na dzień – Ujędrnia i wielopoziomowo nawilża, sprawiając, że cera staje się porcelanowo gładka, świetlista i sprężysta, z efektem plump.

Krem na noc – Zapewnia całonocną hydronaprawę podczas snu, wspiera procesy odnowy biologicznej.

Idealny zestaw „dla niej”, który otuli skórę wilgocią i lekkością.

i Autor: YOPE/ Materiały prasowe

DLA NIEGO - seria YOPE MEN

Nowoczesna pielęgnacja dla mężczyzn, którzy cenią naturalne składy i praktyczne formuły. W pudełku gotowym do wręczenia znajdziemy produkty takie jak:

Krem do twarzy Siła Regeneracji – intensywnie odżywia i przywraca energię zmęczonej skórze

Żel do mycia twarzy Energia Oczyszczenia – skutecznie oczyszcza i odświeża skórę, nie wysuszając jej i nie powodując uczucia ściągnięcia

Żel pod prysznic Drzewo Cedrowe, Jałowiec i Chilli – pobudza ciało i zmysły otulającym aromatem drzewa cedrowego

Szampon Save my hair - wzmacnia i przeciwdziała wypadaniu włosów

Prezent idealny dla partnera, taty, brata czy przyjaciela.

i Autor: YOPE/ Materiały prasowe

CHRISTMAS MOOD - Zimowy Nastrój & Zimowa Słodycz

Zimowe zapachy YOPE powracają w wielkim stylu. To serie, które potrafią stworzyć atmosferę świąt w każdym domu.

Wybierz jeden z zestawów, który otuli zmysły i zaopiekuje się skórą w zimowym stylu.

Zimowy Nastrój

Nuty różowego pieprzu, cedru, wanilii i żywicy tworzą zapach pełen elegancji i ciepła, doskonały dla miłośników subtelnie otulających aromatów.

Dostępne zestawy:

Żel pod prysznic + balsam do ciała + krem do rąk

Żel pod prysznic + balsam do ciała

Perfumetka + balsam do ciała

Mydło + krem do rąk

i Autor: YOPE/ Materiały prasowe

Zimowa Słodycz

Aromat wanilii, kardamonu, świątecznych wypieków - idealny dla osób kochających słodkie i ciepłe zapachy.

Proponowane opcje prezentowe:

Żel pod prysznic + mydło

Żel pod prysznic + balsam do ciała + krem do rąk

Perfumetka + balsam do ciała

Mydło + krem do rąk

To urocze, nastrojowe prezenty, które wprowadzą magię do każdego domu.

i Autor: YOPE/ Materiały prasowe

BESTSELLERY YOPE - klasyki, które kochają wszyscy

Klasyczne mydła YOPE od lat należą do najchętniej wybieranych produktów marki. Kultowe zapachy takie jak Bez, Figa, Mandarynka czy Czereśnia cieszą się niesłabnącą popularnością i świetnie sprawdzają się jako uniwersalne prezenty. Mandarynka, dzięki cytrusowym nutom, idealnie wpisuje się w zimowo-świąteczny klimat, a Czereśnia swoim słodkim, owocowym aromatem przywodzi na myśl świąteczne wypieki i domową atmosferę.

i Autor: YOPE/ Materiały prasowe

DLA DZIECKA — seria YOPE Kids

Delikatne, naturalne formuły stworzone z myślą o wrażliwej skórze najmłodszych.

W zestawie prezentowym znajdziemy:

Szampon do włosów Łatwe mycie - nie podrażnia oczu podczas mycia, stworzony dla delikatnej dziecięcej skóry

Spray ułatwiający rozczesywanie Łatwe rozczesywanie - łatwo i bezboleśnie je poskramia poplątane włosy, pozostawiając je gładkie, błyszczące i dokładnie rozczesane

Mydło do rąk Jaśmin - pielęgnuje skórę i pięknie pachnie

Żel dla dzieci pod prysznic Żurawina i lawenda - delikatny dla skóry, idealny do wieczornej rutyny przed

To świetny pomysł na prezent dla dzieci w każdy wieku, pielęgnacja połączona z radością.

i Autor: YOPE/ Materiały prasowe

DLA NASTOLATKA — seria SkinProgress

Dla młodzieży, która dopiero zaczyna przygodę ze świadomą pielęgnacją. SkinProgress to linia opracowana tak, aby wspierać skórę w okresie dojrzewania: oczyszczać, łagodzić i nawilżać.

Co znajdziesz w zestawie?

Hydroaktywny balsam do ciała - zapewnia efekt długotrwałego i głębokiego nawilżenia

Hydrobiotyczna mgiełka do twarzy - Przywraca równowagę i świeżość, a także utrzymuje odpowiednie nawilżanie twarzy

Acidofilny żel do mycia twarzy - skutecznie, ale delikatnie oczyszcza i pilinguje skórę, dając jej przyjemne codzienne odświeżenie

Korneoterapeutyczny krem do twarzy - reguluje wydzielanie sebum i chroni przed czynnikami drażniącymi

Całość zamknięta w pięknym pudełku - idealny prezent dla nastolatków.