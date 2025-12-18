Nowa marka w polskiej Sephorze zrewolucjonizuje świat makijażu? W tych formułach zakochal się cały świat

Zanim zagłębimy się w produkty, warto poświęcić chwilę na zrozumienie fenomenu Patricka Starrra. To nie tylko wizażysta, ale prawdziwa ikona YouTube'a i Instagrama, znana z charyzmy, poczucia humoru i niezwykłych umiejętności transformacji. Patrick, z dumą reprezentujący różnorodność i inkluzywność, zawsze podkreślał, że makijaż jest dla każdego, niezależnie od płci czy karnacji. Jego podejście do piękna, wolne od sztywnych reguł, zyskało mu miliony fanów na całym świecie. Nic dziwnego, że jego własna marka kosmetyczna budzi tak duże emocje.

ONE/SIZE - marka stworzona przez makijażystę Patricka Starrr, celebruje piękno w każdej odsłonie - bez filtrów i narzucania ideałów. Powstała z prostej obserwacji: makijaż - w przeciwieństwie do ubrań - naprawdę może pasować każdemu.

To marka, która stawia na otwartość, radość i nieskrępowane podejście do piękna!

Patrick Starrr, artysta i makijażysta plus size, pochodzenia filipińskiego, już od najmłodszych lat pasjonował się światem makijażu i blasku. Przez długi czas ukrywał tę fascynację z obawy przed dyskryminacją. Ostatecznie to właśnie pasja stała się jego największą siłą. W 2013 roku uruchomił własny kanał na YouTube, gdzie otwarcie dzieli się miłością do makijażu i realnie wpływa na zmianę społecznych postaw. Siła mediów społecznościowych, celebrujących różnorodność i autentyczność, dała artyście impuls do stworzenia autorskiej marki beauty — adresowanej do każdego rodzaju piękna.

Marka ONE/SIZE - wierna wizji swojego twórcy - w makijażu stawia na styl glamour. Została stworzona z myślą o wszystkich fanach koloru. Tworzy wysokowydajne formuły dla każdego i na nowo definiuje piękno, oddając głos tym, którzy dotąd go nie mieli.

Kierując się przekonaniem, że piękno należy do wszystkich, ONE/SIZE nadaje makijażowi wymiar manifestu samoakceptacji i wolności. Dzięki temu każdy może lśnić na własnych zasadach — bez potrzeby tłumaczenia się z tego, kim jest. W ten sposób marka realizuje swoją wizję: by piękno było ruchem na rzecz inkluzywności - a nie formą, w którą trzeba się wpasować.

Za jakie produkty ją uwielbiamy?

ULTIMATE SETTING POWDER — UTRWALAJĄCY SYPKI PUDER

Pożegnaj niechciany połysk! Ten ultra delikatny puder sypki — odpowiedni również dla skóry wrażliwej — pochłania pot, zapewnia długotrwałe zmatowienie, przedłuża trwałość makijażu i minimalizuje widoczność porów. Dzięki formule z wysokowydajnymi mikro-kuleczkami i pudrami o efekcie blur zapewnia długotrwały, wygładzający efekt. To gwarancja perfekcyjnego makijażu w każdych warunkach — nawet w wysokiej temperaturze.

i Autor: Sephora/ Materiały prasowe

ON ’TIL DAWN SETTING SPRAY — WODOODPORNY SPRAY UTRWALAJĄCY

Ten wodoodporny matujący spray utrwalający jest odporny na transfer, rozmazywanie, pot i nie daje efektu lepkości. Kosmetyk gwarantuje trwałość makijażu na wiele godzin. Dzięki ekstraktowi z zielonej herbaty ta delikatna, lekka mgiełka pomaga kontrolować wydzielanie sebum i widocznie wygładza pory skóry.

i Autor: Sephora/ Materiały prasowe

B12 BASE THINNER — PERŁOWE SERUM Z WITAMINAMI

Opalizujące serum (o formule bez substancji oleistych) - aplikowane pod krem i makijaż - budzi skórę i podkreśla jej naturalny blask… Kosmetyk udoskonala efekt podkładu. Jego formuła zawiera witaminy B12, C i E, beta-glukany, kwas hialuronowy oraz ceramidy, które zapewniają ochronę antyoksydacyjną, nawilżają, wzmacniają barierę skóry i zapobiegają utracie wilgoci. Sekret formuły? Wegańskie różowe i złote perły, które nadają skórze naturalny blask.

i Autor: Sephora/ Materiały prasowe

ON ’TIL DAWN GLITTER SPRAY — WODOODPORNY SPRAY Z BROKATEM

Pozostawia na skórze świetlisty woal. Mieszanka pryzmatycznych, tęczowych pereł tworzy zachwycający, opalizujący blask na skórze twarzy, ciała i na włosach. A dzięki odpornej na pot formule (z oczarem wirginijskim, ekstraktem z zielonej herbaty i kompleksem polimerów) skóra i makijaż pozostają matowe — nawet pod warstwą brokatu.