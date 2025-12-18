Wypadek autobusu ze szkolną wycieczką. Chciała ominąć lisa, teraz ma kłopoty

Autobus z uczniami runął do rowu! Kierująca Agata G. usłyszała zarzuty

Do Sądu Rejonowego w Piszu został skierowany akt oskarżenia przeciwko Agacie G. z Ełku. 44-latka została oskarżona o nieumyślnie sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, zagrażającej życiu i zdrowiu 26 osób.

Do zdarzenia doszło 30 maja 2025 r. na drodze krajowej nr 63, trasie Pisz-Orzysz. Autobus, przewożący szkolną wycieczkę, zjechał z drogi do przydrożnego rowu, gdzie przewrócił się na bok. Autokarem podróżowało 26 osób, w większości nastolatków. Pięć z nich trafiło do szpitala.

Autobusem kierowała 44-letnia mieszkanka Ełku. Kobieta nie zachowała należytej ostrożności i niewłaściwie obserwowała jezdnię. Gwałtownie skręciła w prawo, aby uniknąć zderzenia z lisem. Ostatecznie Agata G. straciła panowanie nad autobusem, który wpadł do rowu, a następnie przewrócił się na prawy bok. Za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym 44-latce grozi kara od trzech miesięcy do pięciu at pozbawienia wolności.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

