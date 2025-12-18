Wypadek autobusu ze szkolną wycieczką. Chciała ominąć lisa, teraz ma kłopoty

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-12-18 8:44

Pięć osób zostało poszkodowanych w wypadku na trasie Pisz – Orzysz (woj. warmińsko-mazurskie). W sumie autobusem podróżowało 26 osób. Policjanci zakończyli postępowanie, a piski sąd skierował akt oskarżenia przeciwko 44-letniej Agacie G., kierującej pojazdem. Do zdarzenia doszło pod koniec maja 2025 r.

Autobus pełen dzieci skończył w rowie! Są poszkodowani. Śmigłowiec na miejscu.

i

Autor: KPP Pisz/ Materiały prasowe Wypadek autobusu z dziećmi na dk 63 w woj. warmińsko-mazurskim.
Super Express Google News

Autobus z uczniami runął do rowu! Kierująca Agata G. usłyszała zarzuty

Do Sądu Rejonowego w Piszu został skierowany akt oskarżenia przeciwko Agacie G. z Ełku. 44-latka została oskarżona o nieumyślnie sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, zagrażającej życiu i zdrowiu 26 osób.

Do zdarzenia doszło 30 maja 2025 r. na drodze krajowej nr 63, trasie Pisz-Orzysz. Autobus, przewożący szkolną wycieczkę, zjechał z drogi do przydrożnego rowu, gdzie przewrócił się na bok. Autokarem podróżowało 26 osób, w większości nastolatków. Pięć z nich trafiło do szpitala.

Autobusem kierowała 44-letnia mieszkanka Ełku. Kobieta nie zachowała należytej ostrożności i niewłaściwie obserwowała jezdnię. Gwałtownie skręciła w prawo, aby uniknąć zderzenia z lisem. Ostatecznie Agata G. straciła panowanie nad autobusem, który wpadł do rowu, a następnie przewrócił się na prawy bok. Za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym 44-latce grozi kara od trzech miesięcy do pięciu at pozbawienia wolności.

CZYTAJ TEŻ: Śmiertelny wypadek na drodze krajowej. Kobieta nie żyje

Źródło: KPP Pisz / Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

Polecany artykuł:

Wrócił z Niemiec na święta, zginął w wypadku. Tragiczna noc pod Elblągiem. „Pół…

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Strażacy nie dotarli na ważną uroczystość. W takim stanie ich znaleziono! Fatalny wypadek w Zajączkach

Sonda
Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie?

Polecany artykuł:

Nastolatek zlekceważył czerwone światło i wjechał wprost pod koła samochodu! Ws…
Zabójstwo 11-latki z Jeleniej Góry. Reporter "Super Expressu" był na miejscu tragedii
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki