Podróżnicze hity 2025 według Google. Polski akcent wśród liderów

Google opublikowało raport "Rok w podróżach", w którym sprawdziło, jakie miejsca w 2025 roku zanotowały największy wzrost zainteresowania w wyszukiwarce w porównaniu z 2024. Zestawienie pokazuje, gdzie najczęściej szukaliśmy inspiracji na urlop, weekendowy wypad i dalszą wyprawę oraz co napędzało te trendy.

Planowanie wyjazdu coraz częściej zaczyna się od jednego pytania wpisanego w wyszukiwarkę. To tam sprawdzamy pogodę, ceny noclegów, czas lotu, atrakcje i opinie o miejscach, które dopiero pojawiają się na radarze. Jak więc można się domyślać, dane z Google potrafią sporo powiedzieć o tym, które kierunki nagle stają się tematami numer jeden. W raporcie "Rok w podróżach" Google podsumowało, jakie miasta i regiony w 2025 roku zanotowały największy wzrost liczby wyszukiwań w porównaniu z 2024. Co ciekawe, wśród liderów pojawiła się nawet Polska!

Podróżnicze hity 2025 według Google. Te miejsca wystrzeliły w wyszukiwarce

Dokąd chcieliśmy jechać w 2025 roku? Najnowsze zestawienie Google pokazuje wyraźnie, które miasta i regiony zanotowały największy skok zainteresowania w wyszukiwarce. Na początek jednak warto wspomnieć i zauważyć, że rok 2025 był dla turystyki wyjątkowy. Z jednej strony podróżni chętnie wracali do sprawdzonych destynacji, z drugiej coraz śmielej sięgali po mniej oczywiste kierunki. Popularność zyskiwały zarówno europejskie miasta pełne kultury, jak i egzotyczne wyspy czy miejsca oferujące kontakt z naturą i spokojniejszy rytm życia. Pełne zestawienie miast znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Podróżnicze hity 2025 według Google

Zaskakujący wynik polskiego miasta

Ku zdziwieniu wielu, w zestawieniu znalazło się polskie miasto, a dokładnie Kraków, który uplasował się na szóstym miejscu. Z analizy google wynika, że w 2025 roku Kraków przyciągał uwagę podróżnych, którzy chcieli połączyć rozsądny budżet z dostępem do kultury i historii. Miasto kusiło nie tylko klimatyczną starówką, ale też relatywnie przystępnymi kosztami pobytu i szeroką siatką połączeń lotniczych, dzięki czemu umocniło swoją pozycję wśród najchętniej wybieranych kierunków miejskich w regionie.

Kraków przyciąga turystów

Kraków oferuje odwiedzającym znacznie więcej niż tylko znane z pocztówek zabytki. Spacer po historycznym centrum wpisanym na listę UNESCO, można połączyć z wizytą w muzeach, galeriach i kawiarniach, które nadają miastu żywy, współczesny charakter. Wawel, Kazimierz czy Podgórze pokazują natomiast różne oblicza miasta - od królewskiej historii, przez wielokulturowe dziedzictwo, po dynamicznie rozwijające się dzielnice nad Wisłą. Do tego dochodzi bogata oferta wydarzeń kulturalnych, festiwali i koncertów, a także łatwy dostęp do zielonych terenów.

