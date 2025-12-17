Zwrot akcji w prognozie pogody na Boże Narodzenie. Tylko spójrzcie na drugi dzień świąt. IMGW pokazał szczegóły

Zima wraca do gry? W pogodzie na Boże Narodzenie pojawiły się mróz i opady. Jest jeszcze nadzieja dla fanów śniegu i niskich temperatur. Niektórzy nie wyobrażają sobie Wigilii oraz dwóch dni świątecznych bez takich warunków.

IMGW pokazał nowe wyliczenia modelu ECMWF. Temperatury 25 i 26 grudnia są wyraźnie na minusie, a w Wigilię na północy i na południu konkretny opad atmosferyczny.

Szczegóły nowej prognozy pogody na święta podajemy poniżej.

Nowa pogoda na święta Bożego Narodzenia 2025

Pogoda lubi zaskakiwać i przekonujemy się o tym przy okazji analizy prognoz na Boże Narodzenie 2025. Zima pokazała groźne oblicze w listopadzie, a w grudniu pogoda wyraźnie wyhamowała. Fani "białych świąt" nie ukrywali rozczarowania. Synoptycy przez długi czas zapowiadali temperatury na plusie i bardzo małe szanse na opady śniegu. Zmiana przyszła 17 grudnia. Analiza modelu ECMWF daje większe nadzieje fanom zimy. IMGW pokazał wyraźny minus w dniach 25 i 26 grudnia (czwartek i piątek). W tym scenariuszu temperatury minimalne osiągną nawet -10 stopni, a temperatury maksymalne -5. Najzimniej ma być na wschodzie kraju. Szczegóły widać na mapach:

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda na święta od IMGW. Model EMCWF podaje minusowe temperatury

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na święta. Temperatury maksymalne

Mróz w święta możliwy. A co ze śniegiem?

Temperatury zimowe w okresie świątecznym są coraz bardziej prawdopodobne. Pozostaje pytanie, co ze śniegiem? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazał konkretne opady w prognozie na 24 grudnia. To daje nadzieję na śnieżne akcenty. Najwięcej opadów powinniśmy odnotować w województwach:

pomorskim

śląskim

małopolskim

podkarpackim

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na 24, 25 i 26 grudnia - opady

Na powyższej mapie nie został wyszczególniony rodzaj opadów, ale zestawienie z niskimi temperaturami daje nadzieje na śnieg w końcówce grudnia. Prognozy na Boże Narodzenie będziemy codziennie aktualizować w "Super Expressie". W kolejnych artykułach przeanalizujemy również doniesienia meteorologów, dotyczące początku 2026 roku.

