Ratownik medyczny ofiarą śmiertelną wypadku! Tragedia w Nowym Sączu. Koledzy żegnają Marcina

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-12-16 14:00

Ratownik medyczny zmarł wskutek wypadku, do którego doszło w poniedziałek, 15 grudnia, na ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu, na drodze krajowej nr 75. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Skoda mężczyzna zjechał nagle, z nieznanych na razie przyczyn, na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z jadącym z naprzeciwka samochodem ciężarowym.

Nowy Sącz. Ratownik medyczny ofiarą śmiertelną wypadku

i

Autor: Getty Images/ Getty Images Ratownik medyczny zmarł wskutek wypadku, do którego doszło w poniedziałek, 15 grudnia, na ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu, na drodze krajowej nr 75, zdj. ilustracyjne
  • Tragiczny wypadek w Nowym Sączu. Zginął 45-letni ratownik medyczny.
  • Mężczyzna zderzył się z ciężarowym renaultem, jadąc drogą krajową nr 75.
  • Wszczęto śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
  • Dowiedz się więcej o przyczynach wypadku i wspomnieniach o zmarłym ratowniku.

Nowy Sącz. Ratownik medyczny zginął w wypadku

45-letni ratownik medyczny to ofiara śmiertelna wypadku na ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu. Mężczyzna został pożegnany na profilu facebookowym "Nowy Sącz - Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych".

- Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem informujemy o śmierci naszego kolegi i przyjaciela, który wczoraj tragicznie zginął w wypadku drogowym. Marcin był człowiekiem, którego nie sposób było nie lubić. Ceniliśmy go za rozległą wiedzę, profesjonalizm oraz niezwykłe oddanie pacjentom. Był świetnym ratownikiem medycznym, który w trakcie swojej drogi zawodowej uratował wiele ludzkich istnień. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach. Mimo wszelkich starań, odszedł w towarzystwie swoich przyjaciół - czytamy.

Kierujący skodą zmarł po przewiezieniu do szpitala. Według wstępnych ustaleń policji mieszkaniec Nowego Sącza jechał ul. Nawojowską, w ciągu drogi krajowej nr 75, ale zjechał z niewyjaśnionych na razie przyczyn na przeciwległy pas ruchu. 45-latek zderzył się z samochodem ciężarowym z naczepą marki Renault.

- Kierujący ciężarówką 47-latek nie odniósł żadnych obrażeń, był trzeźwy - powiedziała "Super Expressowi" nadkom. Justyna Basiaga, rzeczniczka KMP w Nowym Sączu.

W tej sprawie wszczęto prokuratorskie śledztwo.

Kobieta potrącona na przejściu dla pieszych. Szokujące nagranie z wypadku

Polecany artykuł:

Był jedynym lekarzem, który mógł uratować życie młodej dziewczyny! Policja esko…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NOWY SĄCZ
WYPADEK
RATOWNIK MEDYCZNY